L'Atletica Estrada ha incoronato i "Ragazzi più Veloci"

La 21° edizione del "Ragazzo più Veloce della Gera d'Adda e dintorni", kermesse promozionale di atletica leggera organizzata dall'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio è andata in archivio con il solito successo. La manifestazione, che è svolta sabato scorso al Centro sportivo "Ambrogio Mazza" di Treviglio ha visto la partecipazione di 424 tra alunne e alunni di 24 scuole della bergamasca e del cremonese, impegnati in prove di corsa veloce, salto in lungo e getto del peso. Ecco come è andata.

Il "Ragazzo più Veloce" dell'Atletica Estrada

In una calda mattinata di inizio primavera l’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio ha incoronato i re e le regine dello sprint 2024. Sabato al Centro sportivo "Ambrogio Mazza" di Treviglio si è svolta la kermesse promozionale di atletica leggera "Il Ragazzo più veloce delle Gera d’Adda e dintorni", una manifestazione riservata alle scuole medie diventata nel corso degli anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo scolastico. Lo dicono i numeri: la società guidata dal presidente Pierluigi Giuliani e dal responsabile tecnico Paolo Brambilla, infatti, ha radunato in città 24 scuole provenienti da tutta la bergamasca e dal cremasco e in pista, nella prova principe della corsa veloce (60 metri piani) come sulle pedane del salto il lungo e del getto del peso, si sono cimentati ben 424 alunni iscritti (206 femmine e 218 maschi). La mattinata è filata via liscia come sempre, grazie alla rodata organizzazione dell’Estrada che ha coinvolto tecnici a atleti della società, volontari e amici anche di altre associazioni trevigliesi e insegnanti delle scuole. Poco dopo le 11.30 è arrivato il momento "clou" della manifestazione con le finalissime della corsa veloce, davanti ad un folto pubblico di compagni di classe, genitori e parenti. I "Ragazzi più veloci" 2024, dalla prima media femminile alla terza maschile, sono stati gli alunni che hanno corso nella prima delle sei corsie sulla pista di atletica del Centro sportivo, indossando nella cerimonia di premiazione - alla quale ha preso parte il sindaco di Treviglio Juri Imeri - la maglietta rossa destinata ai migliori sprinter.

Alcune curiosità della manifestazione

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, rappresenta per la società organizzatrice una "fucina" dalla quale scoprire potenziali talenti da avviare all’atletica leggera. Diversi tra atleti e atlete che vestono la casacca dell’Estrada (o che sono approdati a società senior del panorama dell’atletica nazionale), infatti, sono usciti da manifestazioni quali il "Ragazzo più veloce". Kermesse che anche quest’anno ha fatto registrare prestazioni tecniche interessanti: Luna Remassi, ad esempio, della Sacra Famiglia di Martinengo che oltre al titolo di "più veloce" tra le alunne di seconda media, ha bissato la medaglia d’oro con la miglior prestazione anche nel salto in lungo; dalle pedane di salto in lungo e getto del peso si è distinto, tra gli alunni di terza media, Gabriel Moioli (sue le migliori prestazioni in entrambe le discipline) della scuola media di Casirate che ha fallito di un soffio la tripletta d’oro chiudendo al secondo posto la finalissima dei 60 metri piani dietro a Federico Ghisleni di Trescore Cremasco; o, ancora, ha brillato la prestazione da 13,10 metri nel getto del peso ottenuta da Davide Guerrieri, alunno di seconda media delle Cameroni di Treviglio. Concluse tutte le gare, ad aggiudicarsi il trofeo "Isi srl" come scuola con i migliori risultati ottenuti è stata la Grossi di Treviglio, davanti a Salesiani sempre di Treviglio e Sacra Famiglia di Martinengo.

Corsa, salti e lanci: tutti i risultati

Corsa veloce (60 metri piani)

1ª media: Ginevra Scirè (IC Caroli Stezzano) e Gabriel Gheorghita (Trescore Cremasco); 2ª media: Luna Ramassi (Sacra Famiglia Martinengo) e Riccardo Ghidotti (Sorgente Conventino Caravaggio); 3ª media: Greta Carminati (Sorgente Conventino Caravaggio) e Federico Ghisleni (Trescore Cremasco).

Salto in lungo (migliori prestazioni)

1ª media: Isabella Dimitrova (Stezzano) 3,92 metri e Nicola Daccò (Montodine) 4,07 metri; 2ª media: Luna Remassi (Sacra Famiglia Martinengo) 4,12 metri e Alex Morcan (Sabbio Dalmine) 4,92 metri; 3ª media: Sveva Manenti (Salesiani Treviglio) 4,54 metri e Gabriel Moioli (Casirate) 4,88 metri.

Getto del peso

1ª media (2 kg): Angelica Baldari (Salesiani Treviglio) 9,25 metri e Dylan Gambino (Grossi Treviglio) 9,15 metri; 2ª media (2 kg): Aurora Ravasi (Fara d’Adda) 8,81 metri e Davide Guerrieri (Cameroni Treviglio) 13,10 metri; 3ª media femminile (2 kg): Camilla Bignamini (Pandino) 9,87 metri, 3ª media maschile (4 kg): Gabriel Moioli (Casirate) 9,40 metri.

Classifica scuole - «Trofeo Isi srl»

La classifica complessiva, relativa alle scuole, viene stilata tenendo conto dei due migliori piazzamenti (assegnando un punteggio, più basso per la miglior prestazione) per ciascun plesso nelle tre discipline, corsa, salto in lungo e getto del peso. Il «Trofeo Isi srl» 2024 è andato alla scuola media Grossi di Treviglio con 167 punti, davanti all’Istituto Salesiano di Treviglio con 188 punti e alla Sacra Famiglia di Martinengo con 221 punti.

Una finale speciale tutta da applausi

Lo sport sì sa è un forte veicolo di inclusione, socializzazione e migliora l’autonomia di ragazze e ragazzi disabili. L’Atletica Estrada, in questo campo, già da tempo si dedica con i suoi Centri per l’avviamento allo sport a rendere aperta a tutti la pratica dell’atletica leggera. E sabato, prima delle finalissime delle gare di velocità per le scuole medie che hanno partecipato al "Ragazzo più veloce" 2024 ha organizzato sulla pista del Centro sportivo "Ambrogio Mazza" una finale speciale dei 60 metri piani.

"L’abbiamo introdotta da dopo il Covid (quando la manifestazione, anche per motivi logistici, si è spostata dal PalaFacchetti al Centro sportivo, ndr) per permettere di partecipare a questa manifestazione ragazze e ragazzi che frequentano i nostri “Cas” - ha spiegato il presidente Estrada Pierluigi Giuliani -. Quest’anno, poi, la scuola di Casirate ci ha espressamente chiesto di far partecipare una loro alunna, insieme ai nostri quattro atleti e ne siamo stati davvero felici. Anzi, auspichiamo che già dalle prossime edizioni anche altre scuole si facciano avanti per dare la possibilità di correre anche ai loro alunni con disabilità".

La finale speciale è stata scandita dagli applausi arrivati dalle tribune e dagli alunni a bordo pista. Per tutti, poi, la medaglia ricordo consegnata dal sindaco Juri Imeri e la foto di rito insieme alla istruttrice dei "Cas" Estrada Yupin Tanklang, conosciuta da tutti come "Na".