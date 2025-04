Sabato mattina al Centro sportivo Ambrogio Mazza di Treviglio l'Atletica Estrada ha incoronato gli "alunni jet", i migliori nella corsa veloce alla 22ª edizione del "Ragazzo più Veloce della Gera d'Adda e dintorni", kermesse promozionale di atletica leggera dedicata alle scuole medie di Treviglio, della bergamasca e del cremasco. Gli alunni hanno potuto cimentarsi anche in prove di salto in lungo e getto del peso. Ecco com'è andata.

Eletti gli "alunni jet" alla manifestazione dell'Atletica Estrada

Ben 370 alunni delle scuole medie hanno hanno "invaso" sabato mattina il Centro sportivo Ambrogio Mazza di Treviglio per cimentarsi nella 22ª edizione del "Ragazzo più Veloce della Gera d’Adda e dintorni", kermesse promozionale di atletica leggera che, negli anni, è diventata un "classico" appuntamento per le scuole della bergamasca e del cremasco. L’organizzazione, impeccabile come sempre, è stata curata dalla società sportiva "Atletica Estrada" di Treviglio e Caravaggio, guidata dalla presidentessa Anna Maria Molinai, che ha messo in campo atleti, tecnici, dirigenti e tanti volontari a presidiare la pista e le pedane per una perfetta riuscita della manifestazione. Tre le discipline su cui hanno gareggiato alunne e alunni, già selezionati da ciascuna scuola: corsa veloce sui 60 metri, salto in lungo e getto del peso.

Le curiosità dell'edizione 2025

Tra una batteria e l’altra di corsa sulle pedane sono state assegnate le prime medaglie della manifestazione per le migliori prestazioni individuali e c’è chi ha fatto "doppietta d’oro": Giulia Francioni di prima media della scuola Grossi di Treviglio si è imposta nel getto del peso e nella finalissima di velocità; Gabriel Gheorghita di seconda media da Trescore Cremasco ha vinto il salto in lungo di categoria e nella velocità, identica doppietta firmata da Riccardo Ghidotti di terza media della scuola La Sorgente di Caravaggio.

"Tra le particolarità di questa edizione del “Ragazzo più Veloce” c’è nella corsa veloce la vittoria di Luna Remassi per la terza media femminile che ha vestito la maglietta rossa (quella dei più veloci, ndr) per il terzo anno consecutivo, unica tra gli alunni a farlo in ventidue anni della nostra manifestazione - ha commentato Pierluigi Giuliani, ex presidente e membro del Direttivo dell’Atletica Estrada -. Per i due sprinter al maschile, Gheorghita e Ghidotti, invece, è arrivata la seconda vittoria consecutiva dopo quelle ottenute nel 2024".

Le finalissime della corsa hanno chiuso la mattinata di sport al Centro sportivo e ad aggiudicarsele sono stati: Giulia Francioni e Tommaso Siface (Salesiani Treviglio) per le prime medie; Sara Duranti (Casirate) e Gabriel Gheorghita per le seconde medie; Luna Remassi (Bariano) e Riccardo Ghidotti per le classi terze. Vincitori e finalisti sono stati osservati dal responsabile tecnico dell’Estrada Paolo Brambilla che, negli anni, dalla kermesse "Il Ragazzo più Veloce" ha trovato giovani leve per l’atletica leggera, alcune delle quali arrivate sino ai vertici giovanili in Italia e in campo internazionale. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco di Treviglio - Il Comune ha patrocinato l’evento - Juri Imeri che ha messo al collo dei più veloci le medaglie.

Tutti i vincitori del "Ragazzo più veloce" 2025

Corsa veloce, salto in lungo e getto del peso. Su queste tre discipline dell’atletica leggera si sono cimentati i 370 alunni (173 femmine e 197 maschi) delle diciassette scuole medie che sabato mattina hanno partecipato alla 22ª edizione del "Ragazzo più Veloce della Gera d’Adda e dintorni", organizzato dall’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio. Questi i vincitori e le migliori prestazioni dalle pedane del Centro sportivo "Ambrogio Mazza".

Corsa veloce (60 metri piani)

1ª media: Giulia Francioni (Grossi Treviglio) e Tommaso Siface (Salesiani Treviglio); 2ª media: Sara Duranti (Casirate) e Gabriel Gheorghita (Trescore Cremasco); 3ª media: Luna Remassi (Bariano) e Riccardo Ghidotti (La Sorgente Caravaggio).

Salto in lungo (migliori prestazioni)

1ª media: Oumaima Hanoun (Arcene) 3,68 metri e Gabriele Gatti (Grossi Treviglio) 3,85 metri; 2ª media: Benedetta Mauro (Spirano) 4,07 metri e Gabriel Gheorghita (Trescore Cremasco) 5,12 metri; 3ª media: Marta Zini (Grossi Treviglio) 4,17 metri e Riccardo Ghidotti (La Sorgente Caravaggio) 4,77 metri.

Getto del peso (migliori prestazioni)

1ª media (kg 2): Giulia Francioni (Grossi Treviglio) 8,16 metri e Flavio D’Aiuto (Casirate) 9,20 metri; 2ª media (kg 2): Serafyma Badurnina (Sacra Famiglia Martinengo) 8,49 metri e Michele Cortinovis (Cameroni Treviglio) 10,20 metri; 3ª media femminile (kg 2): Aurora Ravasi (Fara d’Adda) 11,60 metri, 3ª media maschile (kg 4): Davide Guerrieri (Cameroni Treviglio) 11,60 metri.

Classifica scuole - "Trofeo Isi srl"

La classifica per scuole viene stilata In base ai piazzamenti complessivamente ottenuti dai propri alunni/e nelle prove di velocità, salto e peso (migliori primi due risultati per la gara di velocità e migliore risultato per le altre gare), assegnando un punteggio minore per le migliori prestazioni. Il "Trofeo Isi srl", main sponsor della manifestazione, per l’anno 2025 è andato alla scuola Grossi di Treviglio (130 punti), vincitrice per il quarto anno consecutivo, davanti alla Cameroni Treviglio (157 p.ti) e a Verdello (157 p.ti).