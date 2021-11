L'Associazione nazionale carabinieri in festa per la Virgo Fidelis

Pandino

Durante il pranzo consegnati anche gli attestati di merito ai volontari.

L'Associazione nazionale carabinieri di Pandino in festa per la ricorrenza della Virgo Fidelis. Il 28 novembre, come da tradizione, il gruppo di ex militari e sostenitori si è riunito per celebrare la patrona dell'Arma con una messa celebrata alla Pieve di San Martino a Palazzo Pignano.

L'Anc festeggia la Virgo Fidelis

A officiare la messa è stato don Benedetto, ormai non più parroco per limiti di età ma decennale celebrante dell'Anc, cu concessione del nuovo parroco don Achille Viviani. Presenti il sindaco di Palazzo Pignano Giuseppe Dossena, neo eletto: il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi e il sindaco di Spino d'Adda Enzo Galbiati. Con loro anche il comandante della Stazione di Pandino Luogotenente Gerardo Giordano.

Nel corso della cerimonia, è stata ricordata la giornata dell'orfano dei carabinieri, la medaglia d'oro alla bandiera per l'anniversario della battaglia di Culquabert del 1941 in Abissinia ed è stata colta l'occasione per dare il saluto di commiato a don Benedetto con consegna di un orologio personalizzato dell'Arma e una pergamena.

Attestati di merito per i volontari

La giornata è proseguita con il pranzo al Convivium dove si è tenuta una breve cerimonia per il conferimento degli attestati di merito per i volontari distintisi durante l'emergenza Covid-19 e la consegna delle tessere ai nuovi associati. Il presidente luogotenente Ezio D'Incà ha poi ringraziato i presenti per l'impegno garantito nei servizi di volontariato, per essere stati presenti in tutte le manifestazioni a Pandino e nei paesi vicini e in quelle patriottiche, come la consegna delle medaglie d'onore ai deportati di Spino d'Adda. Ringraziamenti confermati anche dal primo cittadino di Pandino che ha posto l'accento sull'importanza strategica per i servizi di sicurezza svolti dal sodalizio.