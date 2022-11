L'asilo nido "Le Coccinelle" costa meno con il contributo comunale

I residenti a Vailate potranno godere di uno sconto del 10% sulla retta d’iscrizione dei propri figli all’asilo nido "Le Coccinelle". L’annuncio arriva direttamente dalla Giunta comunale che lo scorso 17 novembre, a rinnovo dell’esperienza già in essere, ha approvato all’unanimità il testo di un protocollo d’intesa con la struttura di proprietà di Jessica Ilaria Seghizzi che riserverà ai bambini vailatesi e ai loro genitori una retta meno cara.

Iscrizioni scontate grazie al contributo comunale

Situato in via Manzoni nell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, l’asilo registra attualmente una cinquantina di iscritti affidati alle cure di otto dipendenti, che ogni giorno assistono all’aggiornamento del numero delle richieste d’iscrizione in lista d’attesa. E c’è da giurare che tali richieste aumenteranno a seguito del provvedimento comunale, che è stato illustrato dal sindaco Paolo Palladini e dal suo vice Pierangelo Cofferati.

"L’accordo prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto di 7mila 500 euro destinato principalmente alle spese di funzionamento dell’asilo nido, visto il periodo difficile che tutte le strutture stanno attraversando. A fronte di questo contributo, la struttura in questione riconoscerà ai residenti in Vailate uno sconto del 10% sulle rette praticate a valere dal primo dicembre 2022 e sino a fine giugno del prossimo anno".

La soddisfazione dell'Amministrazione Palladini

Fiera del nuovo traguardo raggiunto, l’Amministrazione comunale si è poi espressa a favore di realtà organizzative come "Le Coccinelle", che permettono alle coppie genitori di neonati di non rinunciare al proprio lavoro.