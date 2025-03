L’Antico sapore vince il Wedding Award: tra le migliori location per il fatidico "sì"

Ancora un altro prestigioso riconoscimento per il ristorante l’Antico Sapore di Rivolta d’Adda, che anche quest’anno ha vinto il Wedding award, l’oscar per le imprese che si occupano dei servizi per matrimoni in Italia. Il 25 febbraio scorso, infatti, la titolare Erika Galbiati ha ricevuto la notizia del premio assegnato dal portale matrimonio.com per l’anno 2025, riconfermandosi un punto di riferimento prezioso per il territorio cremasco e non solo.

Le nozze migliori? All'Antico Sapore

"Per noi è una grande soddisfazione - ha dichiarato la titolare - Siamo aperti da 17 anni e abbiamo iniziato a ricevere questo premio da subito, non abbiamo mai saltato un anno. È importante riceverlo perché ci fa capire che tutto il nostro lavoro viene apprezzato dalle coppie di sposi che ci scelgono e, a differenza dei clienti della ristorazione, qui c’è molto di più. Oltre alla fiducia iniziale degli sposi, è necessario anche analizzare il loro sogno e far sì che tutto sia perfetto. Il premio è dovuto alle recensioni scritte dagli sposi, che poi sono certificate su matrimonio.com. C’è tutto un iter prestabilito e quindi, rispetto alle classiche recensioni, in questo caso c’è un controllo preciso: ci deve essere una richiesta effettiva prima di aver scelto il posto e poi arriva la domanda per gli sposi, se confermano o no la location. In un secondo tempo gli sposi decideranno se recensire il locale scelto molto liberamente, per cui quando viene espresso un giudizio è perché ci si crede davvero e sono proprio loro a determinare l’assegnazione dei Wedding Awards".

Le recensioni su matrimonio.com

Il ristorante Antico Sapore di via Ponte Vecchio ha vinto nella sezione banchetti con un totale di 166 recensioni, postate sulla vetrina online di matrimonio.com con una valutazione di 4.9 su 5 determinata dalle coppie di neosposi, che hanno usufruito dei servizi per l’organizzazione del proprio matrimonio.

"Devo dire grazie a tutto il mio team - continua Erika Galbiati - È importante la buona cucina, ma ancora di più la location, gli spazi esterni ma soprattutto il far sentire gli sposi come a casa e il farli sentire speciali. Far capire loro che ci sei sempre, per qualsiasi esigenza. Il bel risultato ottenuto anche quest’anno è il risultato di questo connubio di possibilità offerte. Perciò ringrazio tutto il mio staff: lo chef Alessandro, la pasticcera Sara, i ragazzi di sala (che devono essere sempre aggiornati e al massimo del livello) e anche la wedding planner che collabora con noi, Marinella Bandi".

Il segreto? La nostra famiglia

Il segreto di questo premio, confermato di anno in anno, è proprio racchiuso nell’essere una famiglia: "Noi non ci sentiamo solo una società che vuole fare business ma una famiglia, che ci tiene a rendere felici gli sposi - ha concluso la titolare - Come dico sempre io, bisogna immaginare che la sposa, che si affida a noi, sia un po’ come una figlia e che la favola, il matrimonio, esiste solo una volta e deve essere realizzata nel migliore dei modi".