La seconda vita musicale di Beppe Barbati è social: con l’archivio storico di Trs fa ballare tutti

di Sara Barbieri

Dal piccolo schermo al web: la seconda vita musicale di Beppe Barbati conquista migliaia di follower. Un tempo, per respirare l’atmosfera autentica della televisione locale bastava bussare alla porta di TRS TV, storica emittente commerciale di Vailate. Oggi, è sufficiente un clic su Facebook o TikTok per ritrovarsi catapultati in un viaggio musicale tra gli anni ’60, ’70 e ’80, guidati dalla passione inossidabile di Beppe Barbati: trescorese di nascita, vailatese d’adozione, e anima storica proprio di quella TRS TV.

Il tuttofare di Trs

"Ho sempre lavorato a Trs - ha raccontato - fin da quando si chiamava Radio Sgnaff. Ero il regista ma anche il tuttofare. La frase tipica era: parla con Beppe. Sono stati anni indimenticabili. Basti pensare che le aziende venivano a bussare alla nostra porta per chiederci di poter fare pubblicità sulle nostre frequenze. Il baffo Roberto Da Crema, tanto per citare un personaggio noto al grande pubblico, ha iniziato da noi".

Con la pensione si è poi aperto un nuovo capitolo nella vita di Barbati: lo sbarco sui social.

"Quando ho venduto la tv, nel momento in cui sono andato in pensione, mi sono portato a casa tutto il materiale d’archivio di Trs e ho iniziato a fare il Vj (video jockey) finché non è scoppiata la pandemia da Covid. Da lì in avanti mi sono dato al web".

La seconda vita sul web

Prima su Facebook, poi su TikTok, ha iniziato a pubblicare clip musicali d’epoca con una formula tanto semplice quanto vincente: titolo, anno, video, musica. Con oltre 1,7 milioni di follower complessivi sulle sue pagine social e un TikTok da 1,9 milioni di like, Barbati è diventato, ben presto una star del web. Le sue pagine — 80s Mastervideos (306.521 follower), Classic Fantastic Rock and Metal (569.688), The Sixties & Seventies Revenge (389.374), Classic Fantastic Dance (295.146), oltre al profilo musicevergreentv — sono diventate una tappa fissa per chi cerca un tuffo nostalgico nei decenni d’oro della musica.

Tra video postati e contenuti d’archivio, le visualizzazioni non si contano più. Alcuni clip sfiorano le 8 mila views, ma ciò che colpisce è l'affetto della community, che ogni giorno si affida ai suoi post come a una piccola macchina del tempo della musica evergreen.

"Mi arrivano spesso proposte di pubblicità ma io sono un pensionato, non ci penso proprio a fare un business di questa mia passione. Per me gestire queste pagine è un passatempo che mi gratifica molto".

Un archivio storico immenso

L’impegno di Barbati però non si ferma ai social: ha creato anche il canale YouTube TRS Evergreen, dove conserva con cura eventi storici, processioni, feste popolari e volti del passato. Un vero archivio della memoria locale, offerto gratuitamente a chiunque voglia riscoprire le radici della propria comunità. Ma chi conosce Beppe lo sa: la musica è parte del suo DNA. E non solo da dietro uno schermo. Per anni è stato anche disc-jockey, attività che continua ancora oggi per puro divertimento. È proprio durante una serata nel Piacentino che ha conosciuto sua moglie Patrizia, e a distanza di decenni continua a far ballare il pubblico: "Ai primi di maggio ho una serata anni Settanta nel Pavese. Ne ho fatte un po’ ovunque. L’unico cruccio? Non averne mai fatta una nel Cremasco. Eppure sono originario proprio di lì…".