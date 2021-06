Vaccino Covid: la seconda dose cade durante le vacanze? Da fine mese si potrà spostare

Ora è ufficiale: Regione Lombardia sta lavorando con Poste affinché, da fine giugno, sia possibile modificare la data per l'appuntamento della seconda dose del vaccino anti-Covid attraverso il portale delle prenotazioni.

Cambio data per le vacanze

Lo ha confermato nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 giugno, l'Unità di Crisi lombarda, dopo l'anticipazione di PrimaSaronno.it Nella quale ha anche sottolineato come, per il momento, "la possibilità di effettuare cambi data per la seconda dose, nel range individuato dalle varie tipologie di vaccino, è consentita, utilizzando il call center regionale, solo per la categoria insegnanti impegnata in sessioni d'esame di Stato e scrutini".

Una nuova funzionalità del portale per prenotare

L'Unità di Crisi ha poi aggiunto che "su indicazione della Direzione Generale Welfare, Poste sta implementando la piattaforma con una nuova funzionalità che consentirà il cambio data della seconda dose per tutti i cittadini", funzionalità che "potrà essere operativa indicativamente dalla fine del mese di giugno".

La riforma sarà essenziale sia per evitare che molti cittadini decidano di rinviare a fine estate la propria vaccinazione, per non rischiare di "bruciarsi" giorni di ferie. E dall'altro, anche per evitare che l'appuntamento per la seconda dose a settembre si accavalli con le vacanze di medici e infermieri. Il rischio è che gli hub si "appesantiscano" troppo nelle settimane centrali di agosto, quando anche il personale medico avrà comprensibilmente numeri più risicati proprio in ragione delle ferie.