La sagra di San Pantaleone anima Nosadello

E' entrata nel vivo in questo weekend la sagra di San Pantaleone che ha animato Nosadello. Oggi, domenica 4 settembre, il pomeriggio è stato dedicato ai giochi e alla sfida al palo della cuccagna.

Tempo di sagra nella frazione pandinese. Il fine settimana è stato dedicato ai festeggiamento per San Pantaleone con un pomeriggio, quello di oggi, domenica, dedicato ai giochi: alle 15 infatti hanno preso il via i "Giochi senza frontiere" mentre a seguire i giovani del posto si sono sfidati nella scalata al palo della cuccagna, che è stata particolarmente ardua. Durante la sagra per nosadellesi e visitatori erano a disposizione salamelle e patatine per rifocillarsi e tanta musica dalle casse. La giornata di domenica si chiuderà stasera alle 20.30 con la messa solenne e la processione insieme a don Paolo Cignatta della Diocesi di Piacenza.

Una festa iniziata domenica scorsa

La sagra di San Pantaleone ha preso il via domenica scorsa, con le vie vestite a festa, la premiazione del San Pantaloncino 2022 a una famiglia che nel tempo è stata segno di carità, servizio, dedizione alle attività parrocchiali in oratorio, senza dimenticare la sfida in cucina "Al Family MasterChef" - vinto da Alessandro De Mari di Pandino, insieme al fratello e alla cugina, premiati oggi dal parroco don Mario Bonfanti - mercoledì la "Pizza in piazza", il mercatino parrocchiale e la musica dal vivo dei Last minute 3.0 hanno scaldato ancora di più l’atmosfera. Ieri, sabato, la serata si è aperta con una gran grigliata, il mercatino parrocchiale e alle 21.30 il concerto degli "0382", una cover band degli 883.