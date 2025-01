La Provincia stanzia 200mila euro, nel 2027 l'allargamento della sp 137

Nel piano quinquennale delle manutenzioni straordinarie la Provincia stanzia 200mila euro per mettere in sicurezza con un ampliamento di carreggiata la sp 137 che collega Misano con il territorio cremasco di Capralba. L'intervento, nei piani di via Tasso, è previsto per il 2027.

Sp 137, per l'allargamento la Provincia stanzia 200mila euro

L’allargamento e la messa in sicurezza della strada provinciale che collega la Bassa bergamasca e il cremasco, la sp 137, è uno degli interventi inseriti dalla Provincia di Bergamo nel piano quinquennale delle manutenzioni legato al recente Bilancio approvato da via Tasso.

La Provincia ha stanziato 200.205,29 euro per questo intervento, programmato per il 2027, e che dovrebbe interessare il tratto di provinciale - lungo all’incirca un chilometro - che dall’incrocio con via Fornaci porta al confine tra le province di Bergamo e Cremona.

"In che modo la Provincia provvederà ad allargare e mettere in sicurezza il tratto di strada che collega il territorio di Misano con il confine cremasco verso Capralba (la strada in territorio cremasco è la sp 37, ndr) lo sapremo solo una volta che il Settore Viabilità di via Tasso avrà predisposto il progetto - ha commentato il sindaco di Misano Ivan Tassi -. Come Amministrazione ringraziamo la Provincia di Bergamo per aver raccolto una nostra segnalazione circa la pericolosità del tratto di strada che porta a Capralba, molto trafficato e con dimensioni della carreggiata ridotte. Questo importante intervento è un primo passo per la messa in sicurezza, e stiamo ragionando a soluzioni per progettare e trovare risorse per un percorso rivolto a pedoni e ciclisti".

Viabilità, nel pluriennale anche 1 milione per Casirate-Cascine S. Pietro

Nel Bilancio della Provincia di Bergamo è stato inserito anche un importante stanziamento, pari a un milione 40.205 euro per un altro intervento di allargamento e messa in sicurezza della carreggiata lungo la sp 130 tra Casirate e Cascine San Pietro, frazione condivisa con il Comune milanese di Cassano d’Adda. L’intervento è previsto nel piano quinquennale per il 2028.