La Pro loco di Manerba del Garda in visita a Rivolta per suggellare il gemellaggio

La Pro loco di Manerba del Garda in visita a Rivolta per suggellare il patto di gemellaggio. Sabato una delegazione del Comune bresciano ha raggiunto Rivolta per ricambiare la visita istituzionale, avvenuta lo scorso maggio, che aveva visto la Pro loco cremasca ospite della consorella del paese affacciato sul lago.

Le Pro loco si uniscono

La delegazione, composta da alcuni membri del direttivo della Pro loco di Manerba, con la presidente Sara Franzoni e il sindaco Flaviano Mattiotti, è stata accolta in paese dal presidente della Pro loco, Giuseppe Strepparola, a sua volta affiancato dai vertici della sua

associazione e dall'assessore al Turismo di Rivolta, Valentina Bagnolo.

La visita ha consolidato ulteriormente i legami di amicizia e collaborazione tra le due comunità, suggellando uno storico gemellaggio, avviato lo scorso 13 maggio, quando i rivoltani avevano fatto una prima visita ufficiale a Manerba per promuovere la crescita di relazioni culturali, sociali e turistiche tra i due comuni lombardi.

"Questo gemellaggio rappresenta una straordinaria opportunità di arricchimento culturale e di scambio tra le nostre comunità - ha commentato Franzoni - Promuovere la bellezza e la diversità delle nostre terre e delle nostre tradizioni è il primo passo nella creazione di una rete con cui la nostra Pro loco intende valorizzare Manerba, una località che cresce di anno in anno per attrattività turistica e ricchezza culturale".

La visita a Rivolta

La nuova giornata di condivisione ha preso il via con un'accoglienza solenne nella sala consiliare seguita da una breve cerimonia e uno scambio di doni, simbolo dell'amicizia tra le due comunità. Successivamente, i visitatori gardesani sono stati accompagnati alla scoperta del centro storico di Rivolta, visitando la Basilica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo, oltre alla chiesa di Santa Maria Immacolata, con i suoi pregevoli affreschi di scuola leonardiana. La visita è continuata al rinomato Parco della Preistoria, che attira oltre 100 mila visitatori all'anno, e si è conclusa con un pranzo a base di prodotti tipici del territorio.

"Siamo felici di accogliere gli amici di Manerba del Garda nel nostro comune e di poter condividere con loro le nostre tradizioni e la bellezza della nostra terra - ha confermato Strepparola - Questo gemellaggio è un passo importante verso un futuro di reciproco arricchimento, coinvolgendo le diverse generazioni di cittadini in un entusiasmante progetto che guarda al futuro. Un grazie per la collaborazione alla nostra guida Cesare Sottocorno e ad Amedeo Mazzoleni del Parco della Preistoria".

Il "Progetto scuole"

Durante l'incontro, è stato rilanciato il progetto di coinvolgere i giovani dei due comuni in un "Progetto Scuole – Giovani per i Giovani" che prevede una serie di iniziative educative e culturali, tra cui gite scolastiche "incrociate" per gli studenti delle due località. L'idea è quella di permettere ai ragazzi di conoscere e apprezzare realtà diverse dalla propria, raccontando le bellezze del proprio paese agli ospiti loro coetanei e promuovendo la crescita di solidi legami tra le nuove generazioni.