La "Notte Rosa" accende Agnadello, con Mangiafuoco

Dopo due anni di buio Agnadello si colora con una riuscitissima "Notte Rosa". Sabato 23 luglio, una folla festante ha invaso le strade del paese.

Notte Rosa, boom di presenze

Se nel pomeriggio il solleone ha spinto molti a non uscire, anche se qualche bambino non ha mancato l'appuntamento con la gara delle lumache e le bolle di sapone, non appena si è fatta sera la festa è entrata nel vivo, tra musica, auto d'epoca, buona cucina e bancarelle. La kermesse organizzata da commercianti e associazioni, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, ha fatto bingo. Tantissimi i visitatori scatenati al seguito della scuola di danza "New style dance" oppure con il karaoke al bar "I Tre Mirtilli", piuttosto che seduti ai tavoli dei vari esercizi a gustarsi qualche sfiziosità o a rifrigerarsi con una bibita ghiacciata, se non a fare shopping tra banchetti di ogni tipo. Poi, poco dopo le 23, anche lo spettacolo di una coppia di artisti di strada, due mangiafuoco, che hanno strabiliato il pubblico.

Visita guidata sul campanile

Durante la festa c'è stata anche la possibilità di guardare Agnadello dall'alto: dalla cima del suo campanile, con il gruppo di campanari, "I Campanatt", che hanno proposto una visita guidata fino alla cima, dove i visitatori hanno ammirato il panorama e qualcuno ha anche assistito a un'esibizione in loco, semplicemente con un'offerta libera.

