"La Mitica" regala un sorriso ai bimbi malati

Una giornata gioiosa quella di domenica scorsa dedicata alla quinta edizione della festa annuale organizzata a Vailate da «La Mitica Preistoria», la nazionale di calcio dei guariti della leucemia di Rivolta.

Solitamente la location della squadra è il Parco della Preistoria di Rivolta ma in quest’occasione, a causa dell’allerta medio regionale, è stata spostata nel centro sportivo di via Roma a Vailate. Il significato della festa però è rimasto invariato: riuscire a regalare un sorriso ai bambini malati, che stanno combattendo o hanno combattuto la leucemia. L’obiettivo di donare un po’ di serenità a loro ma anche alle loro famiglie. Mission: dare il segnale che si può sconfiggere un male così terribile con coraggio e pazienza e diventare donatori di midollo osseo.

Il Comune di Vailate, dimostrandosi molto sensibile al tema, ha concesso ben volentieri la palestra, con il parco giochi adiacente, per organizzare la festa, accogliendo decine di volontari giunti da diverse città, anche da fuori regione. Tantissimi i presenti che hanno aderito all’iniziativa: più di 300 i bambini partecipanti (Leoncini) e in particolare un gruppo di bambini in terapia, che «La Mitica» è andata a prendere in pullman per far trascorrere una giornata diversa in allegria e spensieratezza. Tanti anche gli amici della nazionale di calcio intervenuti a titolo gratuito per rendere ancora più ricca la giornata: Magic Maury, Didi Mazzilli, Mr. Ax insieme a Minu, Giulia Penza, «Elena trucca bimbi», l’ Ac Vailate e le due associazioni locali «Bello come il Sole» e «Gli Amici di Dea e Nicole».

AAA Cercansi donatori di midollo osseo

Una terza edizione dell’iniziativa che si è rivelata davvero un successo e che ha dato alla nazionale l’opportunità di cercare qualche possibile donatore.

"Trovare anche solo un donatore all’interno dei nostri eventi è già da considerarsi un grande successo"

ha dichiarato Giacomo Terranova, capitano della squadra. L’intera festa è stata offerta dall’organizzazione, con l’ausilio di alcuni sponsor e di una quindicina di volontari che fin dal mattino presto si sono impegnati nell’allestimento e nell’accoglienza. Tante le sorprese pensate per i bambini coinvolti (un comico, un mago, un circense e un clown) che hanno fatto dimenticare per qualche ora tutti i brutti pensieri dimostrando la forza di non rimanere mai soli.

