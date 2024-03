La Fimmg ha rinnovato i vertici lombardi

La Federazione italiana medici di medicina generale ha rinnovato oggi, sabato 16 marzo, i vertici lombardi: Paola Pedrini (Bergamo) è stata riconfermata segretario regionale e sarà affiancata da Anna Carla Pozzi (vicesegretario vicario - Milano), Marco Grendele e Alessandro Rubino (vicesegretari, rispettivamente di Monza Brianza e Pavia) e Doriana Bertazzo (segretario amministrativo - Mantova).

La Fimmg ha rinnovato i suoi vertici lombardi

Tutelare l'inserimento dei giovani medici, rilanciare la presa in carico delle cronicità e potenziare l'attività di prevenzione. Sono gli obiettivi che si sono dati i nuovi vertici lombardi della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) che oggi, sabato, si sono insediati. Confermata nel ruolo di segretaria regionale la dottoressa Paola Pedrini.

"Si è chiuso un mandato davvero critico, con due anni tragici sconvolti dalla pandemia - ha ricordato il segretario generale regionale, Paola Pedrini -. L’impegno futuro, in una cornice di riforme e di un nuovo accordo collettivo nazionale, sarà diretto a conciliare la qualità della professione con la cronica carenza di medici e con le esigenze di salute di cittadini privi di una continuità di cura. La medicina generale, tra asfissianti carichi burocratici e investimenti risicati, sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, caratterizzati spesso anche da attacchi alla nostra professione, tanto che non è più attrattiva per i laureati in Medicina e Chirurgia. Con la nuova squadra da domani saremo al lavoro per ridisegnare, dal punto di vista organizzativo, la professione dei prossimi anni, rilanciare la presa in carico dei pazienti cronici e sviluppare l’attività di

prevenzione. Dobbiamo ridare valore a una professione fondamentale per le nostre comunità, tutelando particolarmente, in un periodo così critico, i giovani medici nella loro fase di inserimento professionale: ciascun medico dovrebbe essere affiancato da personale amministrativo e da un infermiere e dovrebbe poter svolgere la propria attività in forme associative con strumenti di tele-medicina e tele-monitoraggio. In questo modo si consentirebbe ai colleghi di offrire, anche sulla base di accordi regionali e aziendali omogenei, un’attività misurabile soprattutto in termini di qualità dei servizi e dei risultati".

La composizione del direttivo Fimmg lombardo

In Consiglio regionale Fimmg siedono inoltre: Alberto Batini, Fiorenzo Corti, Michele Montechiari (Mi), Ivan Carrara e Mirko Tassinari (Bg); Davide Bonanno e Domenico Picone (MB); Federica Mura (Mn); Alessio Curto e Elisa Mainetti (Va); Angelo Rossi (Bs); Massimo Monti (Co); Federico Bontardelli (Cr); Marino Lafranconi (Lc); Martina Scarabelli (Lo); Tiziana Panzera (So); il segretario del settore Continuità assistenziale, Tommasa Maio; il segretario del settore Pensionati, Vito Papalepore; il segretario del settore Formazione, Alessandra Angelino e il segretario del settore Emergenza territoriale, Domenico Vetere.

Revisori dei Conti sono stati eletti Carlo Celentano, Valentino Colombi e Claudio Monti, mentre supplenti saranno Sara Bettonte e Franco

Baranzini.

Chi è il segretario regionale

Paola Pedrini ha 42 anni e vive a Bergamo. Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia e il diploma di Formazione specifica in Medicina

generale ha conseguito il master universitario di secondo livello in Gestione delle strutture di cure primarie. Ha maturato esperienza

in diversi ambiti della medicina territoriale (continuità assistenziale, gestione sanitaria degli ospiti di Rsa, medicina generale) e

ricopre la carica di consigliere segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo.