La fattoria lombarda di Coldiretti: 35 milioni di animali in Lombardia

Un milione e mezzo di mucche, più di 4 milioni di maiali, 25 milioni tra polli, galline, tacchini, faraone e oche, 200 mila tra pecore e capre. Non è una variazione sul tema di una celebre canzone per bambini su leocorni ed animali vari, ma una stima di Coldiretti Lombardia sulla "fattoria lombarda": il numero totale di capi d'allevamento e di affezione che vivono in Lombardia.

La fattoria lombarda di Coldiretti

L'analisi è stata pubblicata in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali che si celebra il 17 gennaio di ogni anno. Una tradizione popolare – spiega la Coldiretti – che vede il ripetersi del rito della benedizione degli animali nelle parrocchie di campagne e città, su tutto il territorio regionale e nazionale. Il totale cuba a qualcosa come 35 milioni di animali, 3 capi e mezzo per ogni lombardo.

"In Lombardia – si legge nell’analisi della Coldiretti regionale su dati Anagrafe zootecnica – si contano un milione e mezzo di mucche, più di 4 milioni di maiali, circa 25 milioni tra polli, galline, tacchini, faraone e oche, 200 mila tra pecore e capre. I cavalli, gli asini e i muli in regione superano complessivamente i 60 mila esemplari, mentre i conigli sono più di 1,3 milioni. Ci sono poi – continua la Coldiretti Lombardia su dati dell’Anagrafe degli animali d’affezione – 2 milioni di cani, oltre 465 mila gatti e circa mille furetti".

Le celebrazioni di Sant'Antonio a Bergamo e dintorni

Per celebrare il Santo protettore degli animali, domani mercoledì 17 gennaio, l’arcivescovo di Milano Monsignor Delpini si recherà con gli agricoltori Coldiretti a benedire gli animali di due aziende agricole milanesi: alle ore 9.30 sarà alla Cascina Molinetto a Cisliano e, a seguire, alle ore 11.15 alla Cascina Battivacco a Milano.

A Fara Olivana la benedizione del sale, ad Antegnate il falò di Sant'Antonio

In provincia di Bergamo, ad Antegnate sono previsti due giorni di iniziative con gli agricoltori Coldiretti: oggi, martedì 16 gennaio, la benedizione diffusa degli animali nelle aziende agricole. Domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 18 partirà un corteo dei trattori con arrivo in piazza della chiesa, dove sarà celebrata la messa. A seguire un momento conviviale e in serata l’accensione del falò di Sant’Antonio. Sempre domani, a Fara Olivana si terrà la benedizione del sale, utilizzato come integratore alimentare da dare agli animali per proteggerli dalle malattie, mentre giovedì 18 gennaio ci sarà la benedizione diffusa nelle aziende agricole.