La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup fanno tappa in città

Una tappa di due giorni al circolo cittadino Tennis Club Treviglio di via Pasteur: lunedì 10 e martedì 11 marzo la Coppa Davis maschile e la Billie Jean King Cup femminile, trofei vinti lo scorso anno a Malaga dai tennisti e dalle tenniste della Nazionale azzurra saranno visitabili del pubblico per il "Trophy Tour 2025" voluto della Federazione Italiana Tennis e Padel per celebrare la doppia impresa.

Coppa David e Billie Jean King Cup per due giorni a Treviglio

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistate dai tennisti e dalle tenniste della Nazionale azzurra nel 2024 a Malaga, saranno in esposizione al Tennis Club Treviglio, guidato dal presidente Paolo Comotti - fresco del premio "San Martino d’Oro", assegnatogli dall’Amministrazione comunale per i 65 anni di fondazione del circolo - in via Pasteur lunedì 10 e martedì 11 marzo.

"Il nostro circolo è stato uno degli undici, in Lombardia, che la Federazione Italiana Tennis e Padel ha selezionato per ospitare i due prestigiosi trofei nel “Trophy Tour 2025”, un tour itinerante in tutta Italia voluto dalla Federazione per celebrare la doppia vittoria dei nostri tennisti e delle nostre tenniste azzurre - ha spiegato il presidente Comotti -. Al Tennis Club Treviglio la Fitp allestirà una teca per contenere le due coppe e la ospiteremo sul campo “4” del nostro circolo, che per questa due giorni dovrà assicurare un adeguato servizio di vigilanza. Per noi è un motivo di orgoglio portare in città sia la Coppa Davis che la Billie Jean King Cup che, dopo essere state al Quirinale a Roma, sono state esposte anche per alcune settimane in galleria a Milano".

Le visite da lunedì pomeriggio e per tutto il martedì

L’accesso al pubblico, gratuito, al Tennis Club Treviglio sarà consentito il lunedì dalle 14 alle 20, mentre il martedì sarà dalle 9 alle 20. Martedì alle 18.30 al circolo cittadino è prevista una cerimonia di chiusura della due giorni di "Trophy Tour", alla presenza del sindaco Juri Imeri, dei consiglieri del Comitato regionale Fitp e di altri ospiti istituzionali.

La Coppa Davis 2024 maschile (terzo trofeo per l’Italia dopo quelli vinti nel 1976 e nel 2023) è stata conquistata dai tennisti azzurri superando nella finale di Malaga 2-0 i Paesi Bassi, grazie alle vittorie nei match di singolare da Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Della squadra azzurra, capitanata da Filippo Bolandri, facevano parte anche Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Con identico risultato, 2-0 in finale alla Slovacchia grazie ai singolari vinti da Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, a novembre a Malaga le tenniste azzurre - la squadra capitanata da Tathiana Garbin era composta anche da Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan - hanno alzato al cielo la Billie Jean King Cup, l’equivalente della Davis al femminile conquistata dall’Italia per la quinta volta nella storia.