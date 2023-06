La Bcc Caravaggio e Cremasco inaugura la nuova sede di Soncino

S’è tenuta, lo scorso 14 giugno, la cerimonia d’inaugurazione dei nuovi locali della filiale di Soncino della Bcc Caravaggio e Cremasco – ora situata nella centrale via Martiri Soncinesi – con la benedizione impartita da don Paolo Tomasi, coadiutore parrocchiale, intervenuto in vece del parroco don Giuseppe Nevi, impegnato nel pellegrinaggio in Terra Santa.

Le radici della Bcc

Don Paolo, ricordando le radici cristiane della Bcc, ha anche consegnato un crocefisso al presidente Giorgio Merigo, che verrà esposto nei locali della filiale. Nel ricordare i sacerdoti fondatori delle Casse Rurali che, attraverso le varie fusioni, ora compongono l’attuale Bcc Caravaggio e Cremasco – e richiamando i valori della Dottrina sociale della Chiesa, pietre miliari dello statuto della Bcc, che quest’anno festeggia i 120 anni – ha anche evidenziato che, proprio sulla base di questi valori, la Bcc è fortemente impegnata a essere sempre più “Banca della Comunità”.

Ciò anche grazie ai nuovi e più ampi locali, dove il personale della Bcc potrà servire ancor meglio la comunità soncinese, con la capacità di ascolto, la professionalità e l’attenzione alla persona, che devono sempre contraddistinguere il loro servizio.

Il taglio del nastro

Il presidente ha quindi rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo responsabile della filiale, Davide Cadregari, ringraziando il suo predecessore, Fabio Coti Zelati, per il buon lavoro effettuato.

Il taglio del nastro si è poi tenuto alla presenza delle autorità – il sindaco Gabriele Gallina e l’onorevole Silvana Comaroli – del vicepresidente del Comitato esecutivo della Bcc, Quinto Ginelli, del direttore generale Achille Ferri, dei vicedirettori Claudio Dionisi e Marcello Nizzoli e di numerosi cittadini soncinesi.

Il legame con la comunità

Nel suo intervento, il direttore generale ha ringraziato gli artigiani e i professionisti che hanno partecipato ai lavori di allestimento della nuova filiale, sottolineando l’impegno della Bcc a mantenere e rafforzare la sua presenza nel territorio, contrariamente ai segnali di desertificazione bancaria che si stanno registrando da parte di alcune grandi banche. Ha tenuto inoltre ricordato il suo legame con Soncino, avendovi operato quale responsabile della filiale dal 1993 al 2004. Anche il sindaco Gabriele Gallina ha voluto rimarcare il ruolo che la banca ha e avrà in quel di Soncino, sottolineando l’importanza di un simile servizio per la comunità.

"La banca del presidente Merigo è importante – ha osservato l'onorevole Silvana Comaroli – anche perché garantisce che la persona sia al centro dell'economia, nel rispetto di una relazione che non fa sentire i clienti dei numeri”.

E ha auspicato che la banca “possa proseguire a essere di sostegno alla comunità e alle sue istituzioni”.

Il tenente dei Carabinieri Paolo Rosin, per molti anni comandante della stazione locale dell’Arma, ha portato i saluti dell’Associazione Carabinieri in congedo, presente anche con il presidente della sezione di Pandino, luogotenente Ezio d’Incà. L’evento si è quindi concluso con il rinfresco preparato sotto il “portico rosso” e offerto dalla rinomata Cooperativa Sociale “Inchiostro” di Soncino, presente con il direttore Alessio Gatta e con il team dei suoi allievi.