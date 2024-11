La Bassa contro la violenza sulle donne: tutti gli eventi in programma

Lunedì 25 novembre ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne, un appuntamento annuale che impegna le Amministrazioni locali e le associazioni nella promozione di una vasta campagna di sensibilizzazione attraverso incontri, spettacoli, eventi e mostre. Nella Bassa da oggi, venerdì 22 novembre, fino al prossimo giovedì sono moltissimi gli appuntamenti per far sentire il nostro "no" alla violenza di genere.

Treviglio darà il via domani mattina con un flash mob in piazza Garibaldi a cui seguiranno una serie di appuntamenti: qui il programma completo.

Venerdì 22 novembre

Pontirolo

Venerdì 22 novembre alle 20, al Condominio solidale di via San Michele, l'iniziativa di "Make a difference" in collaborazione con la biblioteca "Don Milani". Aprirà la serata la sindaca Erika Bertocchi che lascerà poi la parola all'avvocato Laura Rossoni, legale del Centro antiviolenza di Treviglio. Seguirà l'intervento della psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione Greta Morstabilini e dell'assessore regionale Casa e Housing sociale Paolo Franco. Durante la serata si terrà anche una dimostrazione teorico-pratica di difesa personale a cura di "Kma".

Fontanella

Venerdì 22 novembre alle 21 in sala consiliare la conferenza "Codice rosso" con la partecipazione dell'avvocato Nadia Patrizi, dello psicologo Vittorio Serpieri e dell'esperto in sicurezza Sergio De Santis.

Sabato 23 novembre

Romano

Il Circolo di ricreazione artistica "Il Romanino" con la consulta delle associazioni, in collaborazione con il Comune, presenta "Rinascere dalle ombre: percorsi di resilienza e libertà interiore", che si svilupperà con più appuntamenti dal 23 al 25 novembre. Per l'occasione le artiste de "Il Romanino" realizzeranno un'installazione artistica dal titolo "Il silenzio delle scarpette: memorie e presenze" visitabile nella Loggia di Palazzo della Ragione. L'apertura della mostra, realizzata in collaborazione con il Circolo artistico bergamasco si terrà sabato 23 alle 17.30. Alle 18.30 percorso di supporto e riflessione con l'intervento di Milva Facchetti e la testimonianza di Hajar Chahboun presentato dalla "Casa delle donne" di Treviglio. A seguire l'intervento della psicologa Rita Ghezzi presentato dall'associazione "TutelaMi" di Romano. Domenica 24 novembre la mostra riaprirà alle 10 e dalle 17 alle 18 si terranno letture interpretate a cura dell'associazione "Civico 15" di Covo con la partecipazione della Compagnia delle Penne di Romano. La mostra resterà visitabile anche lunedì 25 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Fontanella

Sabato 23 "Schiacciamo la violenza", secondo torneo di pallavolo a scopo benefico promosso dalla Polisportiva Aurora: alle 20.30 nella palestra Perotti.

Arcene

Sabato 23 novembre alle 20.30 l'associazione teatrale "La farfalla bianca" con il patrocinio del Comune presenta lo spettacolo "Speriamo sia maschio" con la regia di Isabella Burgo. Appuntamento nella sala polivalente "Don Vittore Galizzi" in via Torrazzo, 4.

Martinengo

Dal 23 novembre al 1 dicembre c'è "Segni di disumana quotidianità", un viaggio all'interno della violenza contro le donne, contrapposta alla forza prorompente e vitale della bellezza femminile attraverso le opere di Gianpaolo Zanchi. Inaugurazione sabato alle 10 nella sala consiliare del Filandone. Introduzione a cura di Sheela Pulita, letture sulla figura femminile a cura di Micaela Vernice. Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Morengo

Sabato 23 novembre alle 20.45 al teatro don Bosco torna in scena lo spettacolo teatrale "My name is Aisha" prodotto dalla compagnia teatrale "La piccola fanteria Carillon".

Covo

Sabato 23 novembre alle 20.45 nell'auditorium dell'Istituto comprensivo "Lorenzo Lotto" andrà in scena "Il luogo perfetto: la violenza di genere nella famiglia", un dialogo fra le mura domestiche e gli elementi del cambiamento a cura della relatrice Maria Luisa Gnecchi, componente del CdA Inps nazionale.

Rivolta

Sabato 23 novembre alle 17 sono tutti invitati a partecipare a un momento di condivisione per esprimere il più sentito "no" alla violenza di genere al quale parteciperà anche la responsabile del centro antiviolenza di Sirio, Cinzia Mancadori. Il ritrovo è sotto i portici del Comune e si proseguirà verso il cortile del centro socioculturale di via Renzi, dove si terrà un flash mob. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso e portare con loro qualsiasi strumento possa produrre suoni e rumori.

Domenica 24 novembre

Lurano

Domenica 24 novembre alle 15 nell'Auditorium San Lino corso gratuito di autodifesa con Asd Difesa sicura - Krav Maga

Cavernago

Domenica 24 novembre alle 15 "I giovani Madonnari di quartiere" realizzeranno un'opera a tema, alle 16.30 caffè e incontro con la psicologa Patrizia Amici e alle 18 la presentazione dell'opera realizzata.

Fornovo

Domenica 24 novembre alle 16 ritrovo in aula consiliare per l’ormai tradizionale camminata per manifestare contro la violenza di genere. Dalle 17 alle 18 va in scena lo spettacolo teatrale "Ti amo da morire".

Verdellino

"Diamo voce al silenzio" è l'evento in programma per le 14.30 in piazza don Martinelli con la lettura di brani sulla violenza di genere dal libro di Serena Dandini intitolato "Ferite a morte" e l'accompagnamento musicale della "Disaster zone". Interverranno anche le responsabili del Centro Aiuto Donna di Dalmine.

Ciserano

Serata di letture curata dalla scrittrice Isabella Turrini. "Io, te... noi donne", l'appuntamento è alle 20.30 nella sala civica di piazza della Pace.

Lunedì 25 novembre

Sergnano

Camminata di solidarietà con partenza alle 18 dal Giardino Falcone e Borsellino e arrivo al parco pubblico "8 Marzo" in Via Vittime della Guerra. L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare all'iniziativa, ad indossare qualcosa di rosso e osservare un minuto di silenzio durante la giornata del 24 novembre alle 11.

Castel Rozzone

Lunedì 25 novembre alle 20.45 nella sala Alda Merini di piazza Castello letture a cura dell'autrice Isabella Turrini.

Treviglio

Lunedì 25 novembre alle 20.30 drink con Veronica del Carro, autrice de "Un'ora lunga trent'anni" e con @poitelopresto al bar Easy all'interno dell'Anteo Spazio Cinema di Treviglio.

Bariano

Lunedì 25 novembre alle 20.30 nella sala consiliare di piazza don Longo si terrà l'intervento "Le donne della comunità terapeutica Casa Aurora di Cologno al Serio" a seguire la proiezione del film "C'è ancora domani" con la regia di Paola Cortellesi.

Boltiere

Lunedì 25 novembre, a Boltiere, si ricordano le vittime di violenza. Alle 20.30 i cortei partiranno dalla panchina rossa di Piazza Marconi, da Piazza Gianni Rodari e dall'oratorio San Giovanni Bosco per raggiungere insieme Largo del volontariato per un momento di raccoglimento.

Caravaggio

"Se domani tocca a me voglio essere l'ultima". È la frase stampata sui mille segnalibri che Arci Stella ha realizzato per lunedì 25 novembre, presa da una lettera scritta dalla poetessa e attivista Cristina Torres Càceres, diventata simbolo della lotta alla violenza contro le donne a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023.

“L’obiettivo di Arci Stella è quello di raggiungere ancora più persone, perché uscire dalla violenza è possibile se chi ne è vittima sente di avere intorno una rete di solidarietà e di non essere sola. Il passaggio dei segnalibri di mano in mano è per noi un gesto concreto di reale vicinanza” ha dichiarato Ilaria Bena, presidente di Arci Stella e ideatrice dell'iniziativa. Gli esercizi commerciali nei quali è possibile trovare il segnalibro sono: a Caravaggio New fashion di Maffesi Eleonora in via Polidoro Caldara 4, Il chicco di grano di Pellini Licia in Circonvallazione XXV Aprile 2, Non solo fumo di Sangaletti Sara in via San Francesco 69 e a Mozzanica Merak Beauty Salon di Guerci Daniela in via Roma 47.

Mercoledì 27 novembre

Verdello

Mercoledì 27 novembre alle 20.30, al Museo del Territorio, va in scena "Ti amo da morire!" una reading teatrale con Enzo Valeri Peruta della compagnia "La pulce".

Pognano

Mercoledì 27 novembre in collaborazione con l'Associazione Iris di Trebecco, in paese, sbarca il progetto "Una Iris per non dimenticare" in memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza. Alle 20.30 inaugurazione dell'aiuola di Iris (grazie alla donazione di essenze del padre di Paola, Luigi Mostosi, ndr) al Centro polifunzionale Mons. Amadei in via Leonardo Da Vinci. Seguirà la proiezione del documentario "L'Iris guerriera" con la testimonianza di Cristina Mostosi, sorella di Paola.

Giovedì 28 novembre

Fara d'Adda

Tre incontri al cinema presso Autharit in via Locatelli. Il primo appuntamento ieri, giovedì, ha aperto la rassegna cinematografia che proseguirà giovedì 28 novembre alle 21 con la proiezione del film "In guardia" e giovedì 5 dicembre alle 21 con "Mai, raramente, a volte, sempre".

Venerdì 29 novembre

Cividate

Venerdì 29 novembre alle 20.30 nella sala consiliare di via San Rocco verrà proposta la proiezione del film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani". Interverranno Cecilia Gipponi, coordinatrice della rete territoriale antiviolenza di Treviglio e Romano "Non sei sola" e Cinzia Mancadori, responsabile del Centro antiviolenza Sportello Donna (Sirio) di Treviglio.