Installati i velobox agli ingressi del paese

In paese si corre troppo e per far rispettare il limite di velocità l’Amministrazione di Capralba installa due "velobox".

Due velobox per Capralba

Occhio al tachimetro, perché da martedì 3 agosto due colonnine arancioni presidiano gli ingressi del paese, come deterrente per gli eccessi di velocità. Si trovano rispettivamente in via Crema (Sp 19), davanti al distributore Tamoil e in via Caravaggio (Sp 37), in prossimità dell’area verde.

Troppi eccessi di velocità

"E’ un tratto di strada in cui le auto corrono molto e da tempo la popolazione richiedeva un intervento – ha commentato il sindaco Damiano Cattaneo – La precedente Amministrazione aveva messo i semafori a chiamata, noi abbiamo implementato questa misura".

Sono molti i Comuni dell'Alto Cremasco che negli ultimi anni si sono dotati di "velobox" in entrata e in uscita dal paese: Pianengo, Cremosano, Campagnola Cremesca e in ultimo Capralba. Il rilevamento della velocità sarà effettuato dalla Polizia Locale e dalla Polizia Provinciale.