Incrocio sulla Melotta: assegnato l'appalto

Assegnato l’appalto per la messa in sicurezza dell’intersezione fra la Provinciale Melotta e via Martiri della Liberazione, più il prolungamento della ciclabile per Pandino.

Nuovo tratto di ciclabile verso Pandino

Lo ha annunciato il vicesindaco Enzo Galbiati, soddisfatto del nuovo risultato ottenuto, che arriva a poche settimane dalla fine del mandato.

"Nei giorni scorsi è stato assegnato l’ennesimo appalto per la messa in sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche - ha spiegato - Questo prevede la realizzazione di un nuovo tratto della pista ciclabile in fregio alla Sp 91 per Pandino e da via 2 giugno a via Cassinetta verrà installato anche l’impianto di illuminazione ora mancante".

Messa in sicurezza dello svincolo

Un’altra importante opera è rappresentata dalla riqualificazione dell’intersezione fra la Sp 91 e via Martiri della Liberazione, che verrà effettuata in compartecipazione con la Provincia.