In pensione lo storico vigile Musso

È arrivato il momento della pensione per l’agente di polizia locale Antonino Musso (per tutti Nino), 67 anni.

Da Agrigento ad Arzago e poi a Vailate

Originario di Agrigento, era arrivato nel Comune di Vailate diversi anni fa dopo aver lavorato nel Comune di Arzago d’Adda attraverso la mobilità fra gli enti. L’Amministrazione comunale ha voluto dedicargli il suo saluto finale e il ringraziamento da parte di tutto il Consiglio comunale.

"Congratulazioni ad Antonino Musso per il pensionamento. Dopo anni di dedizione come agente di polizia locale, nei giorni scorsi ha raggiunto il meritato traguardo. Con professionalità e impegno, Musso ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, garantendo sicurezza e supporto a tutti i cittadini di Vailate. Grazie per il tuo servizio inestimabile. L’Amministrazione ti augura di vivere con gioia questa nuova fase della vita".

Il decano degli agenti della Locale

E lui, il decano degli agenti di Polizia locale del paese, ha ringraziato e salutato tutti, visibilmente emozionato. E certamente il suo non è un addio definitivo, ma solo un arrivederci perché sarà sempre una presenza utilissima in paese, pronta a dare consigli. È già iniziata intanto la ricerca per il nuovo sostituto, che sarà assegnato all’ex categoria C.