Un torneo a Nosadello in memoria di Angelo Galeandro

Si è concluso venerdì sera a Nosadello il torneo in memoria di Angelo Galeandro, brigadiere dei carabinieri che aveva prestato servizio anche a Pandino, e che per la terza volta gli amici hanno voluto ricordare sul campo da calcio.

Memorial Galeandro: i risultati

Per il terzo e quarto posto ha avuto la meglio la squadra ‘Nacareta per 3 reti a 0 contro la squadra "Antincendio f.lli Ferla" . La finale è stata invece vinta dalla squadra della "Pizzeria Leonrampante" che ha battuto la "Green planet" per 3 a 2.

Al termine della serata sono state premiate tutte le squadre partecipanti. Il premio per il miglior giocatore è stato assegnato ad Alessandro Austoni. Quello per il miglior portiere a Matteo Milanesi, mentre il premio "FairPlay" alla squadra della pizzeria Leon Rampante. In conclusione è stata consegnata una targa ricordo del terzo Memoria alla vedova e alla figlia del compianto Angelo Galeandro.