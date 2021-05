Vailate non è più al buio. L’illuminazione danneggiata dal morso dei roditori è stata riparata dai tecnici.

Al buio per quasi una settimana

Per quasi una settimana il paese è rimasto al buio in diverse zone e il Comune. La mancata erogazione dell’energia elettrica ha causato parecchi malumori nella cittadinanza. Decine le segnalazioni giunte in Municipio dai cittadini, che chiedevano spiegazioni sullo stato di salute dell’illuminazione pubblica.

Zona sudovest coinvolta

Il Comune non ha potuto fare altro che sottoporre immediatamente la questione ai gestori del servizio. Prima ancora che arrivassero le lamentele dei cittadini, sono stati proprio i membri dell’Amministrazione ad accorgersi del problema, riscontrando un gran numero di zone buie nell’area sudovest del paese.

Via Borghi inferiori, via Roma, via Verdi, piazza Aldo Moro sono solo alcune delle strade che da giorni fanno a meno dell’illuminazione pubblica, con tutte le difficoltà e i pericoli del caso.

La diffida

Dopo che il sindaco Paolo Palladini ha segnalato inviano la questione a «TEA luce», il Comune vailatese ha inviato una diffida alla società elettrica, chiamata a risolvere al più presto il problema.

Illuminazione danneggiata dai roditori

L’intervento dei tecnici è avvenuto mercoledì, riportando la situazione alla normalità. L’illuminazione era stata compromessa dal morso dei roditori, che avevano rosicchiato i cavi nella zona di via Verdi e via Ponchielli.