Il teatro in moto passa dalla Bassa: l'idea di Giacomo Poretti

Ha preso il via nei giorni scorsi a Romano con “La via degli alberi” la singolare rassegna “Natura &Cultura- Il MotoTeatro”. Un’iniziativa a salvaguardia dell’ambiente che ha il patrocinio della Provincia di Bergamo, di molti comuni della Media Pianura Lombarda, sotto la direzione artistica di de-Sidera Bergamo Festival. L’idea del MotoTeatro è nata a Milano da Giacomo Poretti in risposta al bisogno di non fermare il teatro nel 2020, creando un palcoscenico viaggiante su un’Apecar. Stasera appuntamento a Covo, alle 18, con lo spettacolo "Transumanze"

Il calendario: 12 titoli fino al 15 ottobre

L’apecar è approdato anche nella provincia di Bergamo, con 12 titoli in programma dal 7 agosto al 15 ottobre 2022. Gli spettacoli, che si svolgono in luoghi suggestivi, sono dedicati alla natura e alla cura dell’ambiente come creato. Così in scena saranno, per esempio, il Parco della Madonna dei Campi a Brignano, il Parco della Rocca a Urgnano, il Fontanile Vascapine a Caravaggio-Masano, il Bosco Spino a Calvenzano. In cartellone la Compagnia Piccolo Canto, quella del Teatro degli Acerbi, Ferruccio Filipazzi e molti altri.

Stasera a Covo

E mentre la società contemporanea si dibatte tra mille problemi, direzioni scellerate contro l’uomo, contro l’ambiente, contro i più deboli…ci sono piccole splendide voci che ridanno umanità e speranza, cantano la vita e il futuro, cercano svolte e prospettive. De-sidera manifesta ancora una volta la sua “fede nell'uomo, fede nella nostra vita, fede nei nostri figli, fede nella bellezza (specie se inaspettata), fede negli incontri, fede nella differenza”, come si legge nella presentazione del Festival che, con un lavoro di squadra, ogni anno propongono Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Tutte le informazioni sul sito.