Il sound dei Roundeep vince "Una voce per l'Europa"

Ancora un successo per i Roundeep, la band rivoltana tutta al maschile che sta facendo sempre più parlare di sé. I quattro ragazzi, ribattezzati «I Cavalieri della Libertà», dopo il felice traguardo di due semifinali a giugno, hanno trionfato in «Una Voce per l’Europa», contest nazionale tenutosi a Ferrara che ha ospitato sul palco alcuni tra i migliori artisti emergenti italiani. Potranno così salire, il 14 settembre, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, come ospiti ufficiali della Finalissima «Sanremo Rock».

Si torna sul palco dell'Ariston

La band tornerà quindi sullo stesso palco, che un anno fa li ha visti in gara proprio per il «Sanremo Rock», come vincitori della Regione Lombardia con un brano davvero originale. La partecipazione alla 36esima edizione del festival nel tempio sanremese della musica italiana per loro è un motivo di grande orgoglio e rappresenta il loro sogno nel cassetto.

«Il palco dell’Ariston è il nostro sogno fin da quando eravamo bambini e stavamo incollati a guardare Sanremo in televisione per ore».

La loro è una storia tutta in salita: nati durante il periodo della pandemia e del lockdown da un’idea del rivoltano Davide Lavarini hanno poi iniziato un percorso costellato di soddisfazioni e premi. Oltre a Lavarini, cantante e frontman, la band è composta dal batterista rivoltano Gregory Cassani, dal chitarrista Matteo Brambilla e dal bassista Michele Liano. Il gruppo propone un rock cantautorale introspettivo, che sicuramente sa fare breccia nel cuore di chi ascolta. Una sonorità rock-pop con testi però impegnati, che hanno come messaggio più importante la libertà interiore.

Un estate da ricordare

Sarà dunque il palco più importante d’Italia a chiudere in bellezza una stagione estiva ricca di soddisfazioni, che ha visto i Roundeep protagonisti prima nel milanese, a Bergamo e dintorni e poi con la partecipazione a Emergenza Live sul palco del Druso. Dulcis in fundo saranno anche le tappe fortunate nella Riviera Romagnola. Giusto il tempo di disfare i bagagli e di ripartire, carichissimi, per un nuovo tour in Puglia e nel Sud Italia. In progetto nuove date e nuovi eventi live per il prossimo anno. Intanto, a proposito di appuntamenti dal vivo, il 13 settembre saranno nuovamente sul palco del Druso di Bergamo in apertura alla band resident, i Druso Vampires, durante la prima serata live della stagione invernale 2024/2025. Saranno poi anche a Pordenone il 28 settembre per la finale del Pordenone Rock Contest.