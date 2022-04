Il secondo premio "Costruiamo il futuro" di Bergamo e provincia

Terzo settore

Quest'anno la Fondazione erogherà un totale di 50.000 euro in premi da 1.000 a 5.000 euro, per almeno 40 associazioni. Ecco come iscriversi.

Premiare le piccole realtà del Terzo settore che ogni giorno rispondono con gratuità e impegno ai bisogni che incontrano, generando valore per la comunità e per tutto il territorio, questo è da sempre il significato del Premio Costruiamo il Futuro, una iniziativa nata nel 2003 per sostenere, attraverso piccoli contributi in denaro, i progetti e la vita delle tante associazioni che operano in ambito sportivo e sociale nel territorio lombardo e dal 2021 anche in Provincia di Bergamo. Una realtà ormai storica: dal 2003 oltre 616 le associazioni sono state sostenute dal progetto, con 1.200.000 euro donati per i progetti, oltre 2500 le realtà incontrate.

Fondazione Costruiamo il Futuro: via alla seconda edizione del premio

L'iniziativa è di Fondazione Costruiamo il Futuro in collaborazione e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con il patronato della Regione Lombardia, il patrocinio della Provincia e del Comune di Bergamo e del CONI Lombardia, in collaborazione con CSV Bergamo, Fondazione Grimaldi, Fondazione della Comunità Bergamasca, CSI Bergamo, CDO Bergamo. Si tratta, come detto, della seconda edizione del Premio Costruiamo il Futuro dedicata a Bergamo e Provincia e si inserisce nelle molteplici iniziative legate alla nomina di Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 2022. Inutile aggiungere che il premio assume un particolare significato in questo territorio, terra di volontari e di persone che si mettono a servizio degli altri silenziosamente e senza chiedere nulla in cambio.

Premiate 35 associazioni bergamasche nel 2021

I numeri parlano chiaro: nel territorio di Bergamo e relativa provincia nel 2021 la Fondazione ha ricevuto 257 iscrizioni arrivando a premiare 35 associazioni per una cifra pari a 41.500 euro. Tali numeri si contestualizzano nell’attività della Fondazione su tutti i territori lombardi: nelle quattro edizioni 2021 del Premio Costruiamo il Futuro rivolte alle associazioni di Milano Città Metropolitana, Bergamo e provincia, Valtellina e Valchiavenna, Lecco e Monza e Brianza, infatti, la Fondazione ha ricevuto ben 744 richieste di contributo un numero quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti, ed è stato possibile donare a 158 associazioni attive nell’ambito sia sociale sia sportivo 245.000 euro, cifra alla quale vanno aggiunti 4.500 euro, erogati sotto forma di buoni per forniture di materiale tecnico sportivo.

Quest'anno si cresce: 50mila euro per almeno 40 sodalizi

Data l’importanza del tessuto del Terzo settore nella provincia bergamasca quest’anno la Fondazione prevede di sostenere almeno 40 realtà associative che si occupano di assistenza e sport, donando un totale di 50.000 euro in premi da 1.000 a 5.000 euro.

“Del Premio Costruiamo il Futuro mi interessa certamente l’aiuto concreto che riusciamo a dare a tante associazioni di volontariato e la possibilità che questa azione ci dà di coinvolgere istituzioni pubbliche ed enti privati nel sostegno a realtà, anche piccole, ma importantissime per la vivacità della comunità civile del territorio. Ma quello che è per me decisivo di questa iniziativa che va avanti ormai da anni è il suo valore educativo e di indicazione a tutti di esempi positivi di protagonismo sociale” spiega Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro.

“L’associazionismo ha dimostrato da sempre, e ancor più dopo l’esperienza pandemica, la necessità del suo ruolo fondamentale all’interno del tessuto sociale per la sua capacità di connettere cittadini e istituzioni, di far dialogare e interagire culture differenti, di intrecciare relazioni promuovendo il dialogo e la reciprocità dell’azione. Quest’azione va evidentemente sostenuta attraverso l’intervento e la collaborazione con le Amministrazioni, anche in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione condivisa, ma anche con il contributo di istituzioni come la Fondazione Costruiamo il Futuro, il cui impegno di anni a favore delle associazioni operanti nel sociale e nello sport è davvero importante. Sono quindi particolarmente contenta del Premio Costruiamo il Futuro 2022 che sosterrà tante realtà del nostro territorio nella loro progettualità che, nell’anno di Bergamo Capitale del Volontariato, assume ancora maggiore rilevanza per la comunità tutta” ha aggiunto Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali

Il sostegno di Intesa

"La seconda edizione del Premio testimonia come il territorio bergamasco sia ricettivo e fertile di associazioni che quotidianamente operano nel mondo del volontariato. Contribuire al progetto promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ci consente di essere ancor più vicini a queste realtà che arricchiscono la provincia sostenendo le fragilità e le difficoltà del suo tessuto sociale - è il commento di Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo - Come prima banca al mondo per impatto sociale e più grande finanziatore del settore sociale in Italia il Gruppo Intesa Sanpaolo si conferma essere, con il Piano d’impresa 2022-2025 , in prima fila nel supporto ai bisogni sociali con una particolare attenzione alle categorie più in difficoltà. Di recente, in questo contesto abbiamo donato 10 milioni di euro a sostegno di misure di solidarietà e accoglienza verso la popolazione dell’Ucraina e accolto in città i nostri colleghi di Pravex Bank e le loro famiglie”.

Il ruolo della Fondazione di comunità

Osvaldo Ranica, presidente Fondazione Comunità Bergamasca, da parte sua ribadisce come il Premio si inserisca in un quadro di ripartenza del Terzo settore, dopo gli anni del Covid.

"Partecipiamo per la terza volta, dopo le edizioni del 2019 e del 2021, al Premio Costruiamo il Futuro con crescente impegno e motivazione. Quello sportivo è un settore che negli ultimi anni è stato particolarmente penalizzato dalla pandemia; per questo è nostra intenzione in occasione del Premio valorizzare, tra le realtà che parteciperanno al bando, due piccole associazioni sportive della provincia di Bergamo. Un modo per dare la possibilità, in particolare ai giovani, non solo di curare il proprio benessere fisico ma anche di mantenere vive le relazioni e, dunque, rafforzare il tessuto sociale del territorio, anche e soprattutto nei comuni più piccoli della bergamasca".

C'è tempo fino al 30 aprile

Per partecipare al Premio Costruiamo il Futuro le associazioni potranno richiedere un aiuto per la loro attività iscrivendosi entro il 30 aprile 2022 al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it, compilando il form di iscrizione e specificando quale sarà la destinazione del Premio. La segreteria della Fondazione provvederà a fissare un incontro per conoscere e capire a fondo le iniziative e l’opera delle associazioni candidate. Le richieste raccolte verranno giudicate e selezionate dal Comitato d’Onore, presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto, da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Tutte le realtà selezionate verranno invitate a partecipare ad un grande evento di festa finale, per ritirare il premio alla presenza delle autorità, dei partner del progetto, dei rappresentanti del terzo settore e di un testimonial del mondo dello sport.