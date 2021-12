Il saluto del Caimi (e la maglia dell'Atalanta in dono) al dottor Antonio Ballini

Vailate

Il medico non se ne andrà del tutto, ma resterà nella struttura come volontario.

Stima, affetto, amicizia: questa mattina l'ospedale Caimi di Vailate ha salutato il dottor Antonio Ballini che, a fine anno, concluderà ufficialmente il suo incarico nella struttura.

Il grazie dell'ospedale Caimi

Per ringraziarlo della professionalità, ma anche della profonda umanità, dimostrate in questi anni di collaborazione, lo staff della Fondazione che gestisce l'ospedale vailatese ha voluto organizzare un momento di festa durante la quale non sono mancati momenti di vera commozione. Al dottor Ballini, già primario all'ospedale di Treviglio e professionista molto conosciuto sul territorio, è andato anche un dono speciale: una maglia originale dell'Atalanta donata proprio dalla società di calcio orobica.

Resterà come volontario

Un congedo che non ha, però, il sapore dell'addio dato che - come ha assicurato il medico - resterà attivo nella struttura come volontario.