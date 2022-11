Il "Pomeriggio ludico" conquista i giovani

C'è stata grande partecipazione al "Pomeriggio ludico" andato in scena all’oratorio di Vailate nell’ambito del progetto "Patto di Comunità per il Territorio". L’evento, organizzato dalle associazioni "I cavalieri del dado" e "Sword & Sorcery", in collaborazione con un educatore professionale scelto dai Servizi Sociali, ha raccolto il consenso della comunità registrando la presenza di numerosi ragazzi, che sono accorsi per cimentarsi in giochi di varia natura favorendo l’interazione e lo sviluppo relazionale con i pari età. Come ricordato dalla responsabile dei Servizi Sociali Elisa Mammarella e dall’assessore alle Politiche sociali Marcella Nicola, era proprio questo l’intento alla base della neo-rete di Vailate nata dalla rilevata necessità di sperimentare formule aggregative inedite che permettessero a preadolescenti e adolescenti di relazionarsi tra di loro sfruttando spazi già esistenti sul territorio come luoghi di ritrovo.

Le attività

Da qui l’idea di radunarli la scorsa domenica nell’oratorio di piazza Cavour, dove si sono messi alla prova con giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo e giochi di miniature. Promuovere il dialogo tra i giovani presenti, specie con queste ultime due tipologie di gioco che spingono i giocatori a parlare e a scambiarsi battute a mo' di copione per calarsi nei panni del personaggio interpretato o della statuina scelta, era la sfida da perseguire per il Comune. E a giudicare dal successo riscosso dall’evento, e dall’immediata attivazione delle associazioni ludiche per allestirne di nuovi a stretto giro tenendo conto delle varie fasce di età, si può affermare che è stata vinta.