Poeta di Capralba scrive alla Regina. E lei gli risponde...

Il poeta di Capralba Lorenzo Pellegrini scrive alla regina Elisabetta II, e la monarca gli risponde inviando alcune sue foto. Per la quinta volta, la regina d’Inghilterra ha risposto a una lettera del pensionato e scrittore, che in quest’ultima occasione le aveva fatto, a novembre scorso, gli auguri per i 70 anni di regno.

L'hobby della scrittura e delle corrispondenze coronate

È un hobby molto particolare e partito da lontano, risalente addirittura a 27 anni fa, quello di Pellegrini, ex quadro aziendale, che tra le altre cose ha all’attivo ben 29 libri di poesie e racconti. A raccontarlo è stato lui stesso: «Ho intrapreso questa passione un po’ per gioco, scrivendo una prima lettera personale a Papa Giovanni Paolo II. Quando mi ha risposto, tramite la sua segreteria di Stato, sono rimasto stupito, così man mano ho allargato il tiro arrivando a spedire in tutto il mondo fino a duecento lettere all’anno». Così nel corso degli anni le missive spedite da Capralba dal solo Pellegrini sono diventate circa settemila, raggiungendo ogni angolo del pianeta e ricevendo risposte nel 75% dei casi. Dai monarchi e politici di diversi Stati, alle autorità religiose, passando per circa 200 politici italiani tra cui il Presidente Sergio Mattarella. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la regina Elisabetta, a cui Pellegrini aveva già scritto altre quattro volte, sempre ricevendo risposta.

"Leggendo si capisce che le mie lettere vengono lette personalmente da loro, e questo è ciò che più mi dà soddisfazione" ha spiegato Pellegrini, che vanta all’interno della propria collezione anche una storica risposta di Fidel Castro e uno scambio epistolare con Isabel Allende , che gli ha anche donato un suo libro. "Per ora le autorità che si sono sempre negate sono tre: i vari presidenti degli USA succedutisi negli anni, il presidente russo Vladimir Putin e il Dalai Lama".

Leggi di più su CremascoWeek in edicola oppure QUI