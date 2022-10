Il parco di Nosadello intitolato agli Alpini

Il giardinetto di Nosadello intitolato all’Associazione Nazionale Alpini (Ana) e nel "Parco Stella" di Pandino inaugurate le nuove attrezzature. Un doppio taglio del nastro organizzato sabato pomeriggio, a dare il colpo di forbici sono stati rispettivamente l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi e l’assessore alla Cultura Sara Sgrò insieme all’assessore ai Servizi sociali Alessia Bellocchio.

Dal giorno della sua nascita il parchetto della frazione non aveva un nome, ma dallo scorso fine settimana non è più così: adesso porta quello delle Penne nere del Gruppo di Crema guidato dal nosadellese Francesco Zambarbieri e della sezione di Cremona-Mantova. La cerimonia è iniziata alle 16.30 accompagnata dalle note della banda di Pandino diretta dal maestro Marco Pozzi, ed è proseguita con l’alzabandiera e la benedizione del parco da parte del parroco don Mario Bonfanti.

"Il corpo degli alpini è stato particolarmente importante in questi anni - ha commentato Vanazzi - grazie al lavoro delle Penne Nere sono stati allestiti ospedali da campo e hub vaccinali. Intitoliamo questo parco a loro perché vorrei che i giovani li prendessero come esempio. In futuro posizioneremo giochi e strutture per renderlo ancor più attrartene per i bambini e per gli adulti che vogliono riposarsi nel verde".