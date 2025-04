Il Parco del Serio si prepara a festeggiare i suoi 40 anni

Fervono i preparativi per le celebrazioni dei primi 40 anni del Parco del Serio, che nel corso dei prossimi mesi coinvolgeranno i 28 comuni che fanno parte del suo territorio e le due province di Bergamo e Cremona.

Buon compleanno Parco del Serio!

“Si tratta di una serie di iniziative che stiamo definendo in accordo con i territori, nell’ambito dell’educazione ambientale, della promozione della sostenibilità e del rispetto della natura, ma anche iniziative a carattere sportivo e culturale, oltre che storico, che ci consentiranno di poter parlare del Parco, e del percorso che ci ha portato fin qui”, commenta il presidente Basilio Monaci. Si partirà sabato 7 giugno, con la prima celebrazione istituzionale alla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia, sede dell'ente.

La scelta di quella data non è casuale, perché l’istituzione del Parco del Serio risale proprio al 1° giugno 1985, e sarà l’occasione per vedere insieme i sindaci dei 28 comuni, i due presidenti delle amministrazioni provinciali di Bergamo e Cremona, i rappresentanti della Comunità del Parco e i rappresentanti di Regione Lombardia. Ma il personale del Parco del Serio è in fermento anche per l’organizzazione di un altro evento, la cui data dovrebbe essere ufficializzata a breve, e comunque entro il mese prossimo: si tratta dell’inaugurazione del tratto di percorso inclusivo lungo il Serio a Crema, che rientra nel progetto “Un parco per tutti”, proposto dal Parco e che ha ottenuto l’importante finanziamento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, volto a migliorare la fruizione dell’area alle persone con difficoltà motorie.

Un parco per tutti

Grazie a quest’iniziativa è stato possibile realizzare un percorso naturalistico di circa un chilometro e mezzo, che si sviluppa dal parcheggio “La buca”, all’area del Parco della Vita di via Viviani, dove in questi giorni il comune ha ultimato un altro intervento. L’iniziativa del Parco che ha subito qualche mese di ritardo a causa della piena dello scorso autunno, che ne aveva provocato alcuni danni, è stata condivisa con il comitato Crema zero barriere, una delle associazioni più attive sul territorio nell’ambito della sensibilizzazione e della tutela dei diritti delle

persone con disabilità, che ora potranno fruire in maniera migliore di questa parte di territorio, grazie al percorso sviluppato per le persona con disabilità o che presentano ridotta mobilità, e reso fruibile anche attraverso percorsi tattili ai non vedenti.

A maggio c'è il Bioblitz

Con l’arrivo della bella stagione poi, si intensificano gli appuntamenti, tra cui anche i Bioblitz e i Campi Natura: per quanto riguarda la decima edizione di Bioblitz Lombardia, il cui tema quest’anno è il censimento delle farfalle, in collaborazione con il gruppo di ricerca

dell’Università degli Studi di Torino, nel Parco del Serio ci saranno quattro appuntamenti. Sabato 17 maggio, con un’escursione nel pomeriggio da Romanengo alla scoperta della Riserva Naturale del Naviglio di Melotta e un’escursione serale a Crema nel “Lascito Chiappa” alla scoperta dei pipistrelli e delle “creature” della notte. Domenica 18 maggio, al mattino al Centro di inanellamento a scopo scientifico di Capannelle fino alla Riserva Naturale di Malpaga Basella. Nel pomeriggio, presso l’Orto Botanico di Romano di Lombardia nell’ambito della “Festa di primavera”.

I Campi Natura

Per quanto riguarda invece i Campi Natura queste le date: dal 9 al 14 giugno e dal 16 al 21 giugno a Crema, al Centro Parco “Casa di Camperia”, (posti già esauriti, ma è possibile compilare un form per mettersi in lista d’attesa); dal 23 al 28 giugno a Casale Cremasco al

Museo dell’Acqua; dal 30 giugno al 5 luglio a Romano di Lombardia, all’Orto Botanico “G. Longhi”, e a seguire, ancora in via di definizione, anche a Grassobbio. Per i campi programmati dal 23 giugno in poi, c’è ancora disponibilità per far vivere una magica avventura a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni nel Parco del Serio, alla scoperta di animali, fiori e piante: info e prenotazioni sul sito istituzionale del Parco.