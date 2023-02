Il "Moto Club Pandino" chiude l'annata con un pranzo sociale

Con il pranzo sociale si è definitivamente concluso l'anno 2022 per il Moto Club Pandino.

"Un anno che ci ha visti ricominciare pian piano dopo gli ultimi due davvero imprevedibili - racconta il presidente Stefano de Mari - Prima la pandemia e poi una crisi improvvisa hanno un po’ incrinato gli assetti di tante associazioni, ma poco per volta si ricomincia a vivere normalmente".

La "MotoBefana Benefica"

L’ultima loro avventura si è svolta il giorno della Befana, quando i ragazzi del Moto Club in compagnia dei motociclisti del Moto Club Gessate hanno portato un rombante augurio per un bellissimo 2023 in occasione della “MotoBefana Benefica” agli amici ospiti della Casa Famiglia Spinelli di Rivolta d’Adda.

"Abbiamo ripreso questa fantastica tradizione dopo due anni di pandemia - ha commentato felice De Mari - Quest’anno siamo partiti da Nosadello, dove don Mario Bonfanti ha benedetto i nostri mezzi e ha celebrato una funzione “personalizzata”, per poi offrirci gentilmente la colazione. A Rivolta ci siamo uniti con gli amici di Gessate e abbiamo formato un gruppo di circa 60 membri pronti a far festa. Nel rispetto delle norme sanitarie, abbiamo organizzato una piccola sfilata all’interno del complesso rivoltano, mentre gli ospiti con gli occhi pieni di gioia assistevano e salutavano dalle loro finestre. Per concludere la festa, abbiamo consegnato ai vari reparti della Casa Famiglia otto calze della Befana. Grazie al ricavato delle vendite del nostro calendario, il giorno precedente abbiamo donato agli ospiti del materiale parasanitario: sono piccoli gesti che crediamo possano aiutare e rallegrare le loro giornate".

Il pranzo e il passaggio di consegne

Domenica scorsa, invece, i soci si sono ritrovati davanti ad una tavola imbandita presso il ristorante Villa Tara di Torlino Vimercati per concludere l’anno in compagnia. Durante il pranzo è avvenuto il passaggio di consegne tra il vecchio presidente Bruno Federici ed il nuovo Stefano De Mari con una targa per simboleggiare l’ottimo lavoro svolto negli ultimi otto anni.

Una ricca lotteria e due ottime torte (una in pieno stile cake design preparata proprio da una socia del moto club) hanno infine concluso la domenica.