Il mattoncino più famoso del mondo in mostra al Museo Civico di Crema

Due giorni interamente dedicati al mattoncino colorato più famoso del mondo. Per gli appassionati di tutte le età è un'occasione da non perdere: una mostra interattiva con la possibilità di sperimentare e costruire nella bella cornice del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

Il mattoncino più famoso in mostra a Crema

L'attesa kermesse torna a Crema questo weekend, 28 e 29 gennaio, all'interno degli spazi del Centro Culturale Sant’Agostino e del

Museo Civico di Crema e del Cremasco che saranno invasi dai coloratissimi mattoncini, passione di grandi e piccini. La consolidata manifestazione "Mattoncini al Museo", organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Crema con l’ideazione e la collaborazione di CremonaBricks, è giunta ormai all’ottava edizione.

Attività a ingresso libero

Un'imperdibile occasione per creare, sognare e giocare attorno alle costruzioni, con una vasta area espositiva, un’area Trial Competition con macchinine radiocomandate, una zona mercatino e un grande Diorama City in Sala Pietro da Cemmo. L’evento, con apertura dalle 10 alle 18.30 sarà, come da tradizione, a ingresso libero. Per info visitare il sito www.culturacrema.it