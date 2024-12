Il mascarpone solidale di "Milk Ets" in vendita per finanziare borse di studio, laboratori ed eventi

E' uno degli ingredienti che non può mancare sulle tavole natalizie e, quest'anno, grazie alla neonata associazione "Milk Ets" si può acquistare facendo anche del bene. Parliamo del mascarpone - quello solidale - che a dicembre sarà protagonista di una raccolta fondi nata per finanziare borse di studio, laboratori ed eventi sul territorio cremasco.

Il mascarpone solidale di "Milk"

Un'iniziativa nata in seno a una nuova realtà associativa, la "Milk Ets" (iscritta al Runts) presieduta da Natan Somenzi e composta da giovani e giovanissimi (il più "anziano" ha 27 anni, ndr), che si pone l'obiettivo di valorizzare la cultura, la conoscenza e il consumo dei prodotti agroalimentari nell’ottica della tutela della biodiversità, della sostenibilità economica, sociale, ambientale e dell’inclusione con attività specifiche, per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, sia a livello nazionale che internazionale.

"La nostra è una realtà legata al territorio del cremasco per due ragioni in particolare - spiega Somenzi - la nostra sede operativa è situata nel comune di Pandino e tutti i componenti del direttivo hanno come comune denominatore l'essere legati alla storica Scuola Casearia di Pandino (che proprio la scorsa settimana ha festeggiato i suoi 70 anni di attività, ndr)".

Dove e quanto acquistarlo

Per dicembre il gruppo, in collaborazione con le sedi Auser di Crema, Pandino e Rivolta d'Adda (che si occuperà delle prenotazioni e della distribuzione) e con Pantakel Teatro, ha avviato una raccolta fondi dal titolo "Mascarpone Solidale". Dal 25 novembre è, infatti, già possibile prenotare il mascarpone solidale nei termini e nelle modalità previste dalle singole sedi che hanno aderito. L'associazione "Milk - Ets" sarà in piazza Duomo a Crema, sotto il loggiato in corrispondenza di Pro loco, domenica 8 dicembre per la raccolta fisica delle prenotazioni mentre a Pandino la raccolta delle prenotazioni avverrà sabato 7 dicembre. Domenica 22 avverrà la consegna, sempre in piazza Duomo a Crema mentre a Pandino si svolgerà sabato 21 dicembre.

Le finalità benefiche

La raccolta fondi andrà a finanziare, nello specifico, borse di studio, laboratori di educazione alimentare e alla sostenibilità ed eventi a elevato valore sociale (rassegne, fiere, convegni) organizzati sia dall'associazione che in collaborazione con altre realtà del territorio.