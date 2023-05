Il Magnogreco di Paolo Pignataro vince il decimo "CaseoArt"

Si è conclusa con successo la decima edizione di “CaseoArt” nella splendida cornice del Castello Visconteo di Pandino. Il concorso è stato organizzato da AssoCasearia Pandino per premiare l’eccellenza dell’arte lattiero-casearia di tutta Italia. Il concorso travalica perfino i confini nazionali, visto che è tra i più prestigiosi d’Europa e si svolge ogni due anni (la prossima edizione è fissata infatti per il 2025). Quest’anno, a competere per il gradino più alto del podio c’erano 310 formaggi prodotti da oltre 150 specialisti del settore.

CaseoArt, vince il Magnogreco

In giuria c’erano ben 50 assaggiatori e 80 maestri esperti dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Alla fine l’ha spuntata Paolo Pignataro, calabrese, con un formaggio chiamato Magnogreco. Presente all’evento anche l’assessore regionale Franco Lucente, anche lui di origini calabresi.

“E’ stato per me un grande onore premiare diversi vincitori del concorso tra cui Paolo, eccellenza dell’arte lattiero-casearia, che con il suo lavoro e impegno ha reso omaggio al patrimonio inestimabile e sempre in crescita dei formaggi calabresi - ha commentato Lucente - È stato un momento di grande orgoglio e soddisfazione per me, per Paolo e per tutta la Calabria, essendo il primo calabrese a salire sul podio di questo prestigioso concorso”.

Dalla provincia di Cosenza

“Lo scorso mese di dicembre ho partecipato all’Artigiano in Fiera di Milano, dove il mio formaggio è stato molto apprezzato ed è stato lì che ho ricevuto l’invito a partecipare al concorso di Pandino - ha raccontato Pignataro - Non avrei mai immaginato di poter ottenere questo premio al primo colpo portando in gara un formaggio realizzato con il latte che produco nell’azienda di famiglia nel mio piccolo paesino in provincia di Cosenza”.

Da oggi il Magnogreco è dunque un formaggio tra i più apprezzati d’Italia.