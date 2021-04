Il Luogotenente Tonino Tognoli Cavaliere della Repubblica

L’impegno durante i duri mesi del lockdown della scorsa primavera è valso al Luogotenente Tonino Gianbattista Tognoli, che comanda la stazione dei carabinieri di Caravaggio, la nomina a Cavaliere della Repubblica.

Sulla Gazzetta ufficiale tra i nuovi Cavalieri della Repubblica c’è anche il nome dal Luogotenente 58enne nato a Rivolta d’Adda, che comanda la caserma dei carabinieri caravaggina. Del resto la sua è una carriera di grande spessore, che annovera un’altra onorificenza: dopo aver preso servizio in Sardegna, infatti, è approdato nel Novarese, dove da vicebrigadiere si è guadagnato una benemerenza civica per aver salvato due ragazzi caduti in un canale, di notte, nel 1995. In seguito ha comandato stazioni nell’hinterland di Milano, ad alto tasso di criminalità, per 14 anni, l’ultima quella di Cusano Milanino. Nel 2017 è arrivata la promozione a Luogotenente e nel 2020 la carica speciale. A Caravaggio è arrivato tre anni e mezzo fa e si è guadagnato il Cavalierato della Repubblica.

