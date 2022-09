Il Giornale è in edicola: l'analisi del risultato elettorale e tutta la cronaca della settimana

E' venerdì. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola con un numero che si apre con l'analisi e le reazioni al voto politico di domenica. In Primo Piano i risultati delle elezioni politiche che si sono svolte lo scorso 25 settembre: il Centrodestra pigliatutto, con Fratelli d'Italia che stravince nei Comuni più piccoli. All'analisi dettagliata si uniscono le voci dei vincitori, come i neo eletti Alessandro Sorte (FI) alla Camera e Daisy Pirovano (Lega) al Senato, entrambi alla seconda esperienza romana e degli sconfitti come il giovane Gabriele Giudici (Pd) che ora invita il Centrosinistra a una riflessione per costruire una vera alternativa.

Le prime pagine di oggi

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Cronaca

In città non si spengono le polemiche tra Acos e Trevigliese dopo l'assegnazione dello stadio Zanconti ai gialloneri e la questione ora rischia di finire in tribunale. E in tribunale si chiude il procedimento penale contro l'uomo che tre anni fa investì e uccise il 15enne Gabriele Raffa. Il giovane non aveva colpe e ora è arrivata la sentenza. Fu omicidio stradale: l'investitore ha patteggiato una pena (sospesa) a 14 mesi.

Migliorano le condizioni del giovane pestato a sangue la scorsa settimana a Caravaggio. Dopo sedici ore sotto i ferri per due interventi alla testa il quadro clinico resta critico, ma in miglioramento.

A Romano la Polizia locale ha scoperto la cosiddetta "truffa degli affitti": gli intermediari comunicavano con le vittime dei raggiri tramite WhatsApp usando documenti rubati. La Polizia locale ora indaga per truffa e sostituzione di persona. E sempre a Romano, ieri pomeriggio, si sono svolti i funerali di Fausto Gozzini, l'imprenditore 61enne ucciso a colpi di fucile dall'amico Domenico Gottardelli.

Anniversari importanti

Festa grande a Casirate per il 50esimo anniversario del Gruppo Alpini che per l'occasione hanno anche lanciato un appello per la reintroduzione della "naja": "Sarebbe un'esperienza formativa sia per ragazzi che per ragazze".

A Rivolta l'Avis taglia il traguardo dei 72 anni e premia i suoi soci donatori. Sul Giornale tutte le foto e i nomi dei benemeriti.