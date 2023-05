Il Giornale di Treviglio ti porta in piscina!

Il Giornale di Treviglio e RomanoWeek ti portano in piscina, anche quest'anno. Allegato al numero di questa settimana, infatti, per i nostri lettori più giovani c'è una freschissima sorpresa estiva, un biglietto omaggio per una giornata al parco acquatico Aquaneva di Inzago, con biglietto ridotto per gli accompagnatori adulti.

La stagione di Aquaneva

La stagione estiva è alle porte, e ad Aquaneva è cominciata ufficialmente già da qualche giorno: i cancelli si sono aperti sabato, 27 maggio, e resteranno aperti fino al 10 settembre. Quale occasione migliore per regalarci un tuffo tra piscine, scivoli, giochi d'acqua, aree verdi ed emozionanti spettacoli?

I ragazzi entrano gratis, biglietto ridotto per gli accompagnatori

Ci abbiamo pensato noi, insieme ad Aquaneva: per tutta la prossima settimana, da venerdì 2 a giovedì 8 giugno, in ogni edicola, insieme al Giornale di Treviglio e a RomanoWeek troverete gratis un biglietto omaggio per tutti i ragazzi fino a 12 anni, che entreranno nell’area accompagnati da un adulto. A quest’ultimo si applicherà la tariffa ridotta. I coupon sono validi dal lunedì al venerdì, fino alla fine della stagione.

Un biglietto, cinque mondi

Aquaneva anche nel 2023 è accessibile con un unico biglietto che abilita all’ingresso in tutti e cinque i "mondi": Acqua, Aria, Fuoco, Terra e Crazy Park. Una volta all'interno del parco acquatico, pertanto, i visitatori possono spostarsi a piacimento da un'area all'altra: dalle piscine con gli emozionanti acquascivoli, fino all’area gazebo e l’area barbecue.

Mondo Terra: un bagno anche per il proprio animale domestico

Confermato, anche quest'anno, anche il laghetto artificiale del "Mondo Terra", dove è possibile anche far fare il bagno ai propri animali domestici.

Le attività di Aquaneva

Il biglietto d'ingresso unico non include i servizi di noleggio, ma i bambini fino a 10 anni possono partecipare a due attività gratuite presso il Paese dei Balocchi, tra cui il Minigolf, il percorso "C'era una volt"a, la Baby adventure, il Trenino delle meraviglie, la Play ground e la Caccia al tesoro di Robinson Crusoe. Inoltre, sono disponibili alcune attività a pagamento nel Mondo Terra del Parco avventura, come la canoa nel lago, i percorsi avventura sugli alberi e l'Adrenalin zip, che offre l'emozione di attraversare il lago sospesi al cavo.

Gli spettacoli 2023 ad Aquaneva

Il parco acquatico offre anche una vasta gamma di spettacoli e intrattenimento, pensati per tutti i gusti e le età. Lo show serale (19.30) si intitola, "Pirates for magic worlds revolution" ed è il più atteso e coinvolgente: propone effetti speciali e coreografie dedicate al tema dei pirati. In orario pomeridiano (le 15.30), va in scena invece "Pirates legend": «Uno show musicale allegro e coinvolgente interamente dedicato alla storia dei pirati», precisa Mara Invernice, da sempre in prima linea durante la stagione estiva. Che poi aggiunge: «Non mancano anche gli show in piscina. Tra questi da non perdere “Retrò" con balli di gruppo in acqua nel pomeriggio.

La baby dance a tema Disney

Per i più piccoli, infine, confermatissime le marionette e la Crazy Baby Dance, una sorta di baby dance a tema Walt Disney per i bambini. Tra le novità di quest0anno, inoltre, una nuova parata sulla Main Street, che si chiama Hit parade e che è caratterizzata da musiche anni 70-80-90: un evento da non perdere durante il quale... non ballare sarà impossibile»

Torna il Summer Camp

Il parco organizza anche il Summer Camp, che offre laboratori artistici, attività sportive come il calcio e il beach volley, nonché il Musical Camp per i bambini interessati al mondo dello spettacolo, con canto, recitazione, danza e musical. Inoltre, il camp proporrà anche, ai più avventurosi, una settimana speciale con pernottamento, per vivere appieno tutte le emozioni di Aquaneva.

Per saperne di più

Per ottenere ulteriori informazioni su Aquaneva e sulle sue attività nel periodo estivo è anche possibile consultare il sito internet www.aquaneva.it

In omaggio con il Giornale di Treviglio e RomanoWeek

Intanto, non perdere il prossimo numero del giornale: oltre alle consuete pagine di cronaca locale, di inchieste e di speciali (questa settimana, tra l'altro, vi racconteremo la stagione estiva degli eventi di Treviglio), vi regaliamo un tuffo in piscina.