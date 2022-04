Il Giornale di Treviglio è in edicola. Ecco le notizie principali (e il regalo della settimana)

Edicola

E' venerdì e come ogni settimana il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono in edicola con una nuova edizione. Ecco le notizie e i servizi principali del numero appena uscito.

Treviglio: si litiga sull'autostrada

Continua a Treviglio il dibattito sulla futura autostrada per Bergamo (che ormai, così com'è, scalda il cuore di sempre meno cittadini). Ma colpisce anche un dato piuttosto curioso, a proposito di ristrutturazioni edili in città. E' emerso che ci sono qualcosa come 800 condoni edilizi fermi in Comune dalla bellezza di 37 anni. Vi spieghiamo perché e cosa si sta facendo per risolvere il problema.

Il prezzo delle case

Sempre a proposito di case, abbiamo analizzato come ogni semestre l'andamento del mercato immobiliare in città e nei dintorni. Quanto vale la vostra casa? A quanto potete sperare di venderla, o di comprarne un'altra? I dati dell'Agenzia delle entrate fanno un po' di chiarezza sui numeri e sui costi medi, zona per zona...

La storia di Vittorio

Passando alla cronaca, vi raccontiamo la storia di Vittorio Foti, 10 anni: un piccolo motociclista che si è inventato un modo decisamente curioso per acquistare la sua prima moto da gara.

E poi la politica locale: parliamo di raccolta rifiuti? Come noto, il servizio di raccolta e smaltimento nella Bassa non è esattamente performante. Le cose potrebbero cambiare grazie a un "magheggio" di alleanze politiche in vista del rinnovo dei vertici della G.Eco, nei prossimi giorni. Il retroscena, ambientato in una pizzeria di Pedrengo, è decisamente interessante.

Bariano, il parroco se ne va. Perché?

Cosa c'è dietro all'improvviso cambio di parroco a Bariano? Secondo alcuni parrocchiani, che hanno scritto una lettera al don in partenza, un ruolo determinante nella decisione concordata con il Vescovo l'hanno avuto degli screzi interni alla parrocchia sulla gestione di un asset molto importante.

Romano, si parla di elezioni

A Romano cominciamo a parlare di elezioni, anche se mancano di fatto ancora due anni. Ieri sera è stato eletto il nuovo segretario della Lega locale, e si delinea una sfida tra giovani per il "dopo-Nicoli" a Palazzo Longhi.

Ghisalba, Irpef e evasione fiscale

Diversi Comuni stanno alzando le tasse locali, in questi mesi. Colpa del rincaro delle bollette per le utenze, spiegano i sindaci, ed è vero. Quello di Ghisalba, però, ha avuto il coraggio e l'onestà di spiegare le cose fino in fondo: un grosso problema è anche l'evasione fiscale del tributi locali.

Ambiente: dibattito a Romano

Tornando in città, si discute a Romano sul progetto di riqualificazione di uno dei viali più importanti del quartiere Cappuccini, via Dante. Un progetto di riqualificazione minaccia i due filari di tigli.

Pandino, politica in fermento

A Pandino, dopo settimane, non accenna a sgonfiarsi il caso delle improvvise dimissioni della vicesindaco. Il rimpiazzo non ha soddisfatto tutti, anzi... Ci sono pesanti polemiche sul rimpasto operato dal sindaco Bonaventi.

Rivolta, aggressione ai danni di un'anziana

Quanto alla cronaca, raccontiamo la storia dell'ennesima aggressione ai danni di un'anziana signora, da parte dei soliti spietati truffatori, a Rivolta. Restando in paese, parliamo di cultura locale: ecco un corso su come salvare il dialetto rivoltano.

