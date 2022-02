Il corsello è pronto, sarà intitolato alla preside Adele Fontana

Vailate

Il passaggio pedonale che unisce via Dante a via Kennedy è già aperto ma sarà inaugurato ufficialmente martedì 8 febbraio.

Terminati i lavori al corsello che unisce via Dante a via Kennedy, il passaggio pedonale sarà dedicato alla compianta Adele Fontana, insegnante e poi preside delle scuole medie di Vailate.

Memoria di Adele Fontana

L’opera era molto attesa, perché consentirà di mettere in comunicazione il quartiere residenziale e la zona dove sono ubicate le scuole, rendendo più agevole e breve il tragitto di coloro che vivono in via Kennedy e strade limitrofe, che finora per recarsi in centro paese erano costretti a fare il giro lungo.

"Il corsello è già aperto ma sarà inaugurato ufficialmente martedì mattina - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Sessini - È costituito da un fondo in cemento e cordoli laterali, illuminato e aperto al transito giorno e notte. I lavori sono terminati a gennaio, ma c’è voluto un po’ di tempo per ottenere il certificato di regolare esecuzione, approvato tramite determina dal responsabile dell’Ufficio tecnico. Ci sarà poi un ultimo passaggio in Giunta per l’intitolazione alla professoressa Adele Fontana».

Insegnante amata

Scomparsa nell’ottobre 2011 all’età di 74 anni, l’insegnante, per tutti Adelina, era stata maestra elementare negli anni Cinquanta. Dopo aver conseguito le lauree in Lettere e in Filosofia, aveva iniziato a insegnare agli studenti delle medie, diventando successivamente direttrice delle scuole di Vailate e Agnadello. Prima di morire, scrisse un testamento con cui destinò il suo patrimonio alle persone più importanti della sua vita, ma anche a molte realtà comunali e territoriali, fra cui la chiesa parrocchiale, la sezione locale della Caritas e il Corpo bandistico di Vailate.

