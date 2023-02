Il Coronavirus non fa più paura: crollano le vaccinazioni anti-Covid

Il Coronavirus non è più una preoccupazione per i cittadini, anche nella Bassa Lo conferma il crollo delle vaccinazioni anti-Covid nel 2022, registrato un po' ovunque e anche nei centri vaccinali dell'Asst Bergamo Ovest, al "Cus" di Dalmine. E anche le "quarte" e "quinte" dosi, per quanto in crescita, stentano a decollare.

I numeri delle vaccinazioni anti-Covid nella Bassa

Numeri alla mano, si è passati dalle 95.603 di gennaio (nel periodo in cui imperversava la variante Omicron) alle 878 di aprile. Poi risalita al picco delle 3.356 vaccinazioni di luglio e, dopo un saliscendi, alle 2078 dello scorso dicembre. Sono state quindi 136.639 le dosi somministrate nel corso dell’anno, di cui il 70% in un solo mese. Nel dettaglio, 10.029 inoculazioni hanno riguardato la prima dose (oltre l’80% a gennaio), 13.605 seconde dosi (il 91% tra gennaio e febbraio) e 97.562 terze dosi (80% circa a gennaio). Ci sono state infine 15.013 quarte dosi e 430 quinte dosi, perlopiù negli ultimi mesi del 2022. Un segnale che la maggior parte della popolazione si è messa alle spalle questo brutto periodo, grazie anche alle vaccinazioni di massa (oltre un milione dall’inizio della campagna). Per quanto riguarda la tipologia di vaccino, la parte del leone l’hanno fatta «Moderna», e «Pfizer» rispettivamente con 57.059 e 56.469 inoculazioni. Vanno poi aggiunte 16.247 dosi di «Pfizer pediatrico», 941 di «Pfizer Plus 10», 5.919 di «Pfizer Plus BA 45 10» e 4 di «Janssen».