Il Comune premia gli studenti migliori: "Investiamo su di voi"

Sabato pomeriggio scorso la sala consiliare del municipio di Rivolta ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio per l’anno accademico 2023-2024. Un momento speciale, che ha visto protagonista la comunità locale nell'onorare il duro impegno e la brillante carriera scolastica dei giovani cremaschi.

Borse di studio

In totale, sono stati assegnati undici premi, di cui dieci messi a bando dal Comune e uno sponsorizzato dalla Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco. A ricevere il riconoscimento, giovani eccellenze che si sono distinti in vari ambiti di studio. Tre gli studenti premiati per il conseguimento della licenza media: Luca Montani, Claudia Nozza (già sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi) e Zoe Fregoni, che ha ottenuto il massimo dei voti con lode, vincendo anche la borsa di studio finanziata dalla Bcc. Il palco ha visto anche la presenza di due maturandi di grande talento: Anna Gerardi, ora iscritta al corso di Biotecnologie, e Sofia Fiorino, che ha intrapreso gli studi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Ma non è finita qui. Cinque le borse di studio assegnate ai laureati triennali, che hanno scelto percorsi di studio ambiziosi e internazionali: Valentina Guazzotti (Lingue e culture moderne), Marta Colombi (Design degli interni), Maria Carla Colombi (Lettere moderne), Giulia Tresoldi (Scienze internazionali e istituzioni europee) e Sofia Bordogna (Interpretariato e comunicazione). A chiudere la lista, due brillanti laureati magistrali: Eleonora Panzera (Scienze linguistiche) e Mattia Lucchetti (Scienze filosofiche).

Il sindaco: "Investiamo su di voi"

Insomma, una giovane generazione che fa della passione per lo studio la propria forza. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco, Giorgio Merigo, insieme al responsabile della filiale locale Alfredo Guadagni, e il parroco don Dennis Feudatari. A fare gli onori di casa il sindaco Giovanni Sgroi, che, affiancato dalla vicesindaca Marianna Patrini, ha espresso parole di grande stima per i giovani premiati: "Oggi celebriamo il duro lavoro, la dedizione e l'eccellenza scolastica dei nostri studenti. Le borse di studio che stiamo per assegnare rappresentano non solo un riconoscimento dei risultati ottenuti, ma anche un investimento nel futuro".