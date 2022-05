Il "Camisano running" alla "100 km del passatore"

Camisano

All'evento hanno partecipato 21 atleti e 8 accompagnatori della società

Tutti ai nastri di partenza per la "100km del passatore", che quest’anno ha visto partecipare 21 atleti e otto accompagnatori del "Camisano running".

Il "Camisano running" da Firenze a Faenza

Conclusa la tappa del "Fosso bergamasco" svoltasi a Camisano venerdì 13 maggio con la partecipazione di 326 atleti, dopo una settimana la squadra ha fatto rotta per la Toscana per l'importante manifestazione.

La competizione ha avuto inizio sabato alle 15, con partenza da Firenze. L’ultimo degli atleti della società, giunti all’arrivo in 18, ha tagliato il traguardo a Faenza alle 9.25 di domenica.

"Siamo arrivati a Firenze con un pullman e un pullmino, in 21 atleti e otto accompagnatori - ha raccontato il presidente Gian Pietro Salvitti, noto a tutti come 'Giampi' - Per permetterci i cambi d’abito, il pullmino si è fermato al 48esimo km, al 'Passo della colla', mentre il pullman al 61esimo km, poco prima di Marradi. Il pullman si è poi spostato all’arrivo, a Faenza, dove gli atleti che tagliavano il traguardo, dopo aver fatto la doccia, potevano riposarsi".

Fatica e soddisfazione

Grande la soddisfazione del presidente e degli atleti che hanno preso parte alla competizione.