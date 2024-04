Il calcio come "cura": c’è anche un tocco di Rivolta nella docu-serie Netflix "The beautiful game"

C’è anche un tocco di Rivolta nella docu- serie "The Beautiful Game" prodotta da Netflix. Ma di cosa si tratta? Di un racconto di varie storie vissute durante la Homeless World Cup, un campionato del mondo di street soccer. E chi sono i protagonisti? Persone che vivono alcune situazioni difficili e di disagio.

La docu-serie di Netflix

L’obiettivo della docu- serie infatti è quello di sfruttare il potere del calcio per promuovere valori sociali importanti come inclusione e cambiamento sociale partendo dallo sport, ma anche dai sentimenti. In questa serie avrà un ruolo importante anche la nazionale solidale di street soccer nata grazie ad un progetto firmato a più mani coordinato da un team diretto dallo psichiatra e psicoterapeuta Giorgio Cerizza, direttore dell’unità operativa di riabilitazione delle dipendenze dell’ospedale Santa Marta di Rivolta e rinominato "Doc" da tutti i ragazzi. Questa nazionale dall’anima rivoltana e con sede a Milano, ha visto anche la partecipazione di Emiliano Mondonico e del suo gruppo di amici che si erano resi sempre disponibili in forma volontaria con il consueto spirito altruista che li contraddistingue. "The Beautiful Game", un nome che affascina e attira.

"L’evento, organizzato dalla nazionale solidale di calcio con il supporto della fondazione Eris, è stato presentato a Milano - ha dichiarato Giorgio Cerizza - a fine marzo a Milano e ha offerto agli ospiti una serata indimenticabile all’insegna dello sport più amato al mondo".

Il gioco come "cura"

Nell’anteprima gli ospiti intervenuti hanno anche potuto incontrare personalmente alcuni giocatori della nazionale solidale e ascoltare le loro storie in cui coraggio, forza e rinascita rappresentano gli ingredienti della loro sfida quotidiana.

"È stato un onore per noi essere parte di questo straordinario evento e di aver dato la possibilità ad alcuni nostri atleti di prendere parte alle riprese del film- ha dichiarato il presidente della nazionale solidale Luca Sarsano- perché il calcio ha il potere di trasformare vite e comunità e siamo entusiasti di vedere come “The Beautiful Game” catturi questa potente essenza".

