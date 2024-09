I volontari di Aleimar all'Ipercoop per "Una mano per la scuola"

Una raccolta solidale per le famiglie bisognose alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, i volontari di Aleimar tornano domani all'Ipercoop di viale Monte Grappa a Treviglio, insieme a Caritas, Quercia di Mamre e gruppo scout per raccogliere materiale scolastico da destinare ai bambini delle scuole materne, Primarie e Secondarie di primo grado del territorio.

I volontari di Aleimar (e non solo) danno "Una mano per la scuola"

Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 torna la raccolta solidale "Una mano per la scuola" di materiale scolastico che sarà destinato alle famiglie bisognose del territorio che hanno bambini che frequentano le scuole d’Infanzia, le Primarie e le Secondarie di primo grado.

La raccolta si terrà domani, sabato 7 settembre alla Ipercoop di Treviglio e sarà coordinata dai volontari dell’associazione Aleimar che per la Bassa bergamasca è rappresentata dal calvenzanese Eddo Natale Molinari, ex sindaco del paese, e che coinvolge anche volontari della Caritas, dell’associazione Quercia di Mamre e del gruppo scout. La clientela potrà donare una minima spesa, di materiale scolastico: è sufficiente comperare anche una sola penna, un pennarello o un quaderno per far felice un bambino. Infatti, una parte del materiale scolastico raccolto sarà consegnato da Aleimar ai docenti oppure ai comitati genitori delle scuole del territorio che lo distribuiranno ai bambini che ne sono sprovvisti, mentre Caritas, Quercia di Mamre e scout lo consegneranno direttamente alle famiglie povere con figli in età scolare.

L'iniziativa ogni anno aiuta tantissimi bambini

Una iniziativa questa che anche negli anni scorsi ha permesso di aiutare tantissimi bambini delle scuole del territorio. Molinari, da anni, coordina l’iniziativa solidale.

"In passato questa iniziativa veniva organizzata solamente da Aleimar, mentre negli ultimi anni, visto il crescente numero di persone che desiderano voler aiutare questi bambini, abbiamo deciso di unire i volontari di Aleimar, Caritas, Quercia di Mamre e scout così da poter non solo consegnare o ritirare il sacchetto con la cancelleria, ma anche di essere in grado di rispondere alle domande delle numerose persone che aderiscono sugli scopi dell’iniziativa - ha spiegato Eddo Natale Molinari -. Una cosa che commuove è vedere i genitori che fanno consegnare il sacchetto con la cancelleria ai loro bambini che orgogliosamente ce lo consegnano, chiedendoci a volte a chi li daremo ed in questi casi sono bravissimi i nostri volontari a dare loro la giusta risposta. Insomma questa della “una mano per la scuola” è una iniziativa che al di là delle quantità del materiale raccolto, che comunque è tanta, ci da tante soddisfazioni perché fa sentire quanto amore e attenzione le persone anche più umili hanno, nonostante i momenti non facili per molti, nei confronti dei bambini che hanno sempre più bisogno della nostra solidarietà".

La raccolta solidale, lo scorso anno, ha permesso ai volontari di distribuire oltre duemila articoli di cancelleria scolastica tra i quali tantissimi quaderni, pennarelli, righelli e matite colorate.

