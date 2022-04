I pioppi cipressini dell'area mercato non saranno tagliati

I pioppi cipressini dell’area mercato di Spino d'Adda non saranno tagliati per fare spazio alla casa di riposo: lo annuncia il comitato "Ambiente e benessere" al termine di un incontro col sindaco Enzo Galbiati.

Il vertice si è svolto settimana scorsa in Municipio e sono stati toccati svariati temi: dal verde pubblico al decoro urbano, all’amianto e ai disservizi della rete internet.

"Il comitato ha più volte sollecitato la creazione di un 'Piano del verde' per monitorare la salute e l’estensione delle zone a verde di proprietà comunale - ha spiegato il presidente Vincenzo Mottola in un comunicato - Il sindaco ci ha informato che questo piano è ora in via di completamento. Esteso da un agronomo, individuerà anche i luoghi per la messa a dimora di nuove essenze. A proposito di verde, Galbiati ci ha assicurato che i pioppi del mercato non verranno abbattuti, a eccezione, forse, di un paio per realizzare l'ingresso della Rsa. Ambiente e benessere resta contrario alla sede scelta per la nuova struttura sanitaria ma ritiene comunque questa notizia molto positiva".