I Pantelù portano il Natale nella reparto di Pediatria

Grazie ai Pantelù il reparto di Pediatria dell'ospedale di Crema è stato invaso dalla contagiosa allegria dei Babbi Natale. Guidati da Renato Stanghellini, i Babbi Natale hanno consegnato doni, in collaborazione con la Pergolettese, e donato tantissimi sorrisi.

I Pantelù portano il sorriso in Pediatria

"Siamo ancora qui - ha detto Stanghellini - Finalmente, dopo lo stop imposto dal Covid, possiamo tornare a vedere da vicino il sorriso dei più piccoli e questo ci riempie il cuore di gioia. Questa è una notte magica. Speriamo di aver donato un po' di magia e di buonumore in anticipo".

Quella di ieri sera in Pediatria è solo la prima tappa dei Pantelù. Altri appuntamenti sono in calendario per il 24 dicembre con gli zampognari che regaleranno melodie nell'atrio del monoblocco e il 6 gennaio con le Befane ancora tra i piccoli degenti.

Vicini ai bambini

"Un modo per vivere insieme attimi di felicità e di benessere anche in ospedale". Questo è il sempre riuscitissimo dono dei Pantelú, una garanzia di bontà, solidarietà e buonumore che ha ricevuto il sentito ringraziamento di tutto il reparto guidato da Maddalena Leone e dalla direzione strategica.