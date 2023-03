I "Pandini" tornano a casa, ecco le date: "Battiamo il record"

Torna "Panda a Pandino": all'ombra del Castello Visconteo simbolo del paese cremasco sarà organizzato anche quest'anno il mega raduno di Fiat Panda diventato ormai uno degli eventi più attesi nel suo genere tra gli appassionati. Obiettivo di superare l'edizione record dell'anno scorso.

Nel 2022 furono ben 939 gli "equipaggi" di pandi(ni)sti arrivati nel Cremasco. Quest'anno l'appuntamento è invece per i giorni 17 e 18 giugno 2022. Dalle primissime "Panda 30" alle nuove versioni ibride, l’utilitaria della casa torinese sarà di nuovo l'assoluta protagonista della manifestazione, che non a caso ovviamente si tiene a Pandino (Cr) ormai dal 2017.

A organizzare l'evento sarà l'omonima associazione "Panda a Pandino", che mobilita ogni anno centinaia di volontari. Sono attese Fiat Panda di tutte le epoche e provenienti da tutta Europa. Il programma, spiegano gli organizzatori, prevede tante sorprese e novità tra intrattenimento, musica e tanti ospiti anche illustri.

Spiega William Jonathan, "volto social" di "Panda a Pandino":

“Il record di presenze della scorsa edizione di Panda a Pandino è un successo per la community di pandisti, ma anche l'opportunità per conoscere un territorio bellissimo con persone sinceramente ospitali come i Pandinesi. Questo mega-evento non è semplice raduno ma un’occasione per far festa mettendo insieme i supereroi di tutti i giorni che guidano un’auto tanto comune quanto speciale”.