I nuovi cuccioli alle Cornelle: due pantere nere e un sitatunga (ma cos'è?)

Le pantere nere - complice Bagheera, ve la ricordate vero? - le conosciamo tutti. Ma questo cucciolo di sitatunga, di preciso, cos'è? L'occasione per scoprirlo sarà la riapertura, il prossimo 18 febbraio, del parco faunistico "Le Cornelle" di Valbrembo, che inaugura sabato 18 febbraio la stagione 2023 presentando i ben quattro cuccioli nati durante l'inverno tra le sue mura, nel corso del periodo di chiusura al pubblico. Per battezzare le due piccole pantere è stato organizzato un contest sui social.

I nuovi cuccioli sono due piccole pantere nere (Panthera pardus), nate a fine anno, un cucciolo di sitatunga (Tragelaphus spekii, un'antilope africana) e un wallaby (Macropus rufogriseus) entrambi venuti alla luce di gennaio. Ma tra le new entry del parco ci sono anche quattro pellicani bianchi (Pelecanus onocrotalus), due ibis hadada (Bostrychia hagedash) e un piccolo gruppo di anatre africane (Anas ottentota).

Saranno loro, c'è da scommetterci, le più fotografate.

"Le piccole pantere, che sono in realtà leopardi africani dalla colorazione nera, sono nate circa 3 mesi fa da Kala, la mamma e Richard il padre. Le panterine hanno già cominciato a fare i primi passi, a giocare insieme e ad esplorare i dintorni della loro tana - spiega il Parco in una nota - La mamma, sempre attenta, le accudisce con cura e amore e si occuperà delle piccole per almeno un anno".