I Babbo Natale conquistano Rivolta: grande successo per la "Babborunning"

Rivolta d'Adda

Si è svolta ieri per le strade di Rivolta d'Adda la Babborunning, la manifestazione podistica dei "Babbo Natale".

Per la prima volta ieri, sabato 18 dicembre, si è tenuta a Rivolta d’Adda la "Babborunning", corsa/camminata non competitiva con il costume di Babbo Natale che ha coinvolto migliaia di runners per sostenere Gold For Kids, l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta contro i tumori infantili.

La Babborunning conquista Rivolta

Nata nel 2011, Babbo Running è ad oggi la più grande corsa in Italia dedicata al Natale. Un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, in cui si corre per 5 km in costume da Santa Claus nel centro città, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale. Il ritrovo per la Babbo Running di ieri è stato fissato alle ore 14.00 al Babbo Running Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti allestita in Piazza Vittorio Emanuele II. Misurata la temperatura all’ingresso, igienizzate le mani e indossata la mascherina si poteva quindi accedere all’area adibita al riscaldamento e intrattenimento a cura di Ivanix, vocalist e speaker di Radio Viva FM, radio ufficiale dell’evento. Alle ore 15:00 c’è stata la partenza ed un fiume di Babbo Natale si è riversato per le vie del paese.

L'iniziativa benefica

Quello della Babbo Running è un evento benefico e solidale che quest’anno sostiene il progetto di Gold For Kids, l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici che ha due grandi obiettivi: finanziare il lavoro quotidiano dei migliori ricercatori e l’apertura e la gestione di protocolli di cura, garantendo ai piccoli e giovani pazienti accesso immediato alle terapie migliori per ogni forma di tumore. L’organizzazione tecnica è stata condotta da Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, mentre il concept è di Eventi WOW, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento.

Di seguito alcune foto della manifestazione rivoltana di ieri: