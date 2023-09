Giornata per la prevenzione del suicidio: il punto dell'Asst Crema

Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: il punto con l'Asst Crema: “I giovani ci chiedono aiuto, è nostro dovere ascoltarli”.

Giornata di prevenzione

Ricorre oggi, domenica 10 settembre, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Con le neuropsichiatre Alessandra Foppa Pedretti e Vera Cerioli il bilancio dell’unità operativa di Asst Crema: “Dopo il Covid la situazione è rientrata, ma dobbiamo ascoltare i ragazzi”.

Come divulgato dall'Asst, infatti, la prevenzione passa da una presa in carico globale delle fragilità:

Presa in carico che consiste nella possibilità di accogliere il disagio multiforme dei giovani, nel poter offrire spazi, momenti di ascolto e modelli che possano incentivare i ragazzi a vincere il senso di vuoto e inadeguatezza che manifestano. Passa necessariamente da un lavoro di rete tra i consultori, i Comuni, le strutture di neuropsichiatria infantile, le scuole e la famiglia e tutte le realtà che si occupano di adolescenti a vario titolo.

L'incidenza della pandemia

Come raccontano le neuropsichiatre infantili Alessandra Foppa Pedretti e Vera Cerioli:

Il Covid ha determinato un aumento delle situazioni critiche e un’impennata degli accessi in pronto soccorso, quasi triplicati rispetto all’epoca pre-pandemia. L’intenzionalità e la progettualità suicidaria nei più giovani si collocano all’interno di un ventaglio eterogeneo di sintomi quali la disregolazione emotiva e comportamentale, il disturbo del comportamento alimentare, forme di autolesionismo, ritiro sociale. Il tentato suicidio resta un segnale d’allarme da non sottovalutare. È un messaggio che i più giovani vogliono lanciare. È il tentativo di far comprendere la propria situazione di disagio, richiamando l’attenzione su di sé, senza realmente comprendere fino in fondo il rischio connesso a determinati gesti.

Un altro fenomeno irrimediabilmente legato all’intenzionalità suicidaria, spiegano sempre le specialiste, è quello dell’autolesionismo: "Molti studi elaborati in Paesi anglosassoni hanno dimostrato come il permanere di una sintomatologia di autolesionismo sia connessa ad un aumento della progettualità suicidaria, soprattutto tra le ragazze”. Di certo, poi, la pandemia ha esacerbato situazioni di disagio: sono state per lo più le ragazze, secondo i dati raccolti, a chiedere aiuto per sintomi quali l’ideazione suicidaria e il tentato suicidio. “I ragazzi, invece, esprimono il proprio malessere con altre modalità: comportamenti devianti, risse, conflitti, uso di sostanze”.

Il ruolo dei social

Come approfondito sempre dall'analisi delle specialiste Foppa Pedretti e Cerioli, da padroni l’hanno fatta anche i social network.

In un momento in cui rappresentavano una delle poche occasioni di relazione, per alcuni sono stati veicolo di modelli disfunzionali, determinando soprattutto tra i più giovani il sorgere di disturbi alimentari diversi da quelli classici. In questo tempo il disturbo alimentare ha perso i connotati che tutti conosciamo: all’anoressia nervosa, alla bulimia o a forme di binge-eating si affiancano forme di vigoressia (ossessione per un fisico perfetto) e ortoressia (ossessione verso forme di sana alimentazione) che meritano attenzione.

Dopo il Covid una riduzione dei casi